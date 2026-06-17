Лидеры G7 согласовали прорывные решения для усиления Украины и санкции против рф

Лидеры стран Большой семерки (G7) договорились увеличить поставки Украине систем ПВО, ракет-перехватчиков и дальнобойного оружия. Также они выразили готовность рассмотреть возможность предоставления лицензий на их производство непосредственно в Украине.

Об этом говорится в официальном совместном коммюнике лидеров G7, обнародованном ранним утром в среду, 17 июня.

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В заявлении лидеры Большой семерки выразили солидарность с украинским народом на фоне систематических российских ударов по критической инфраструктуре и объектам культурного наследия. Как отмечается, мировые лидеры отдельно отметили стойкость украинцев и прогресс ВСУ на поле боя.

«Мы, лидеры G7, остаемся едины в нашей непоколебимой поддержке Украины в защите ее свободы, суверенитета и территориальной целостности... Мы отмечаем Украину за ее стойкость и прогресс на поле боя в последние месяцы и подчеркиваем, что сейчас появился новый импульс», – говорится в заявлении.

Подчеркивается, что лидеры G7 договорились увеличить поставки «средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и ракет-перехватчиков». Также страны G7 существенно нарастят передачу дальнобойных возможностей для украинской армии.

«Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине соответствующих лицензий, чтобы способствовать увеличению объемов военного производства в Украине», – отмечается в коммюнике.

Большая семерка официально обязалась усилить экономическое давление на российскую военную экономику, введя новый масштабный пакет санкций, который будет нацелен на нефтяной и газовый секторы россии.

«Мы считаем, что сейчас подходящий момент для внедрения дополнительных мер, поскольку президент Трамп заключил соглашение, которое мы поддерживаем, касательно возобновления работы Ормузского пролива», – добавили лидеры G7.

Как известно, 15 июня Европейский Союз продлил еще на год санкции против российской федерации, введенные Советом ЕС в ответ на незаконную аннексию россией украинского Крыма и города Севастополь.

Также параллельно Совет Евросоюза одобрил новый пакет санкций против россии, направленных против ее теневого флота, доходов от энергетики и военно-промышленного комплекса, включив в него более 80 физических и юридических лиц. Санкционный список также пополнили люди из окружения главы Кремля владимира путина.

Кроме этого, президент Дональд Трамп предположил, что Штаты вскоре возобновят санкции против российской нефти.

Напомним, за несколько дней до массированного обстрела рф 2 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обратился к Белому дому и Конгрессу США с призывом расширить производство антибаллистических ракет и предоставить Украине лицензию на производство ракет Patriot.

Также президент Зеленский направил лидеру США Дональду Трампу и Конгрессу срочное письмо, в котором предупредил о критической нехватке средств противовоздушной обороны.

Кроме этого стало известно, что Украина работает над созданием новой системы противовоздушной обороны, более бюджетной, чем Patriot.

Ранее медиа сообщали, что некоторые европейские союзники США отказались передавать Украине дополнительные ракеты для системы Patriot на фоне обеспокоенности относительно собственных запасов и обороноспособности.

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