Украина работает над созданием более дешевого аналога Patriot: что известно о разработке

Украинская компания Fire Point вместе с международными партнерами работает над созданием новой системы противовоздушной обороны Freya.
Денис Штілерман

Украинская оборонная компания Fire Point вместе с международными партнерами работает над созданием новой системы противовоздушной обороны Freya, которая позиционируется как более дешевый аналог американского комплекса Patriot.

Об этом сообщил совладелец и CEO компании Денис Штилерман на заседании временной следственной комиссии.

По его словам, Freya – это общий европейский проект, к которому кроме Украины присоединились Германия, Франция и Норвегия. С украинской стороны программу координирует секретарь СНБО Рустем Умеров.

Штилерман уточнил, что разработка предполагает создание системы ПВО, способной перехватывать баллистические ракеты. В данный момент такая функция может выполняться отдельными современными комплексами, в частности MIM-104 Patriot.

«Если все будет хорошо, то до конца года у нас будут первые перехваты», – сказал Штилерман.

Финансирование разработки осуществляется за счет компаний, участвующих в программе. Кроме Fire Point, к проекту присоединена еще одна украинская компания, однако ее название пока не разглашается.

Напомним, в декабре сообщалось, что производственные мощности компании Fire Point, которая производит дальнобойные ракеты Фламинго, два раза становились целью российских ударов.

На инфографике «Слово и дело» – все, что известно о новой украинской стратегической крылатой ракете Фламинго.

