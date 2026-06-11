Производитель ракет Patriot предупредил союзников о неопределенности сроков поставок

Американская оборонная компания Lockheed Martin заявила, что не способна гарантировать сроки поставок ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot союзникам США, несмотря на масштабное наращивание производства.

Об этом сообщает Financial Times.

14 апреля 2026, 17:11 Не Patriot'ом единым: как Украина борется с вражеской баллистикой Поражение критических предприятий российского ОПК заставило россиян тратить ракеты более экономно.

Вице-президент подразделения ракет и систем управления компании Брайан Данн подчеркнул, что производитель не контролирует распределение готовых ракет между странами-заказчиками, поскольку решения относительно приоритетов принимает правительство США.

По его словам, даже увеличение производства не позволяет определить очередность поставок для отдельных государств, включая европейских и ближневосточных союзников.

Ранее Lockheed Martin заключила соглашение с Пентагоном о расширении выпуска PAC-3 с примерно 650 до 2000 ракет в год до 2033 года в рамках контракта на $4,7 млрд. Спрос на эти ракеты резко вырос на фоне глобальных конфликтов и истощения запасов США и союзников.

Как известно, PAC-3 является ключевым перехватчиком для системы Patriot и используется для уничтожения баллистических и крылатых ракет. Они критически важны для таких стран, как Германия, Польша, Япония, Саудовская Аравия и ОАЭ, а также для Украины, которая отражает массированные ракетные атаки России.

В компании также признают, что задержки поставок вызывают растущее недовольство среди международных партнеров США. На фоне этого некоторые европейские государства рассматривают сокращение зависимости от американских систем ПВО и развитие собственных альтернатив.

Напомним, накануне украинская оборонная компания Fire Point провела первое испытание нового зенитного перехватчика FP-7.x, который рассматривается как значительно более дешёвая альтернатива американским ракетам Patriot.

Также сообщалось, что Украине удалось найти ряд дополнительных средств противовоздушной обороны.. Речь идет, в частности, о ракетах-перехватчиках, у которых истекает срок годности.

А 3 июня президент Владимир Зеленский провел совещание по дополнительным путям поставок Украине систем ПВО и ракет к ним и дал поручения представителям оборонных ведомств ускорить заключение контрактов.

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