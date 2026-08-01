«Это определит ход войны»: Сибига сделал заявление после удара по Киеву

Национальная безопасность
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После очередного массированного удара россии по Киеву Украина призвала международных партнеров не медлить с передачей дополнительных систем противовоздушной и противоракетной обороны.
Getty Images

После очередного массированного удара россии по Киеву Украина призвала международных партнеров не медлить с передачей дополнительных систем противовоздушной и противоракетной обороны. Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что скорость принятия решений напрямую влияет на количество спасенных жизней.

Об этом глава МИД написал в соцсети Х.

Российская атака на Киев: количество пострадавших и погибших возрослоРоссия нанесла ракетный удар по Киеву. Погибли девять человек, еще 28 пострадали, среди них четверо детей.

По словам Сибиги, во время ночной атаки россия выпустила по Украине около трех десятков баллистических ракет.

«Это уже второй такой масштабный удар всего за два дня», – отметил министр.

Он заявил, что россия, не достигнув своих целей на поле боя, усиливает воздушные удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре.

Сибига призвал партнеров ускорить передачу Украине дополнительных систем ПВО и ПРО, а также ракет-перехватчиков.

«Скорость принятия решений и поставок имеет решающее значение. Каждое решение, укрепляющее оборону украинского неба, спасает человеческие жизни, тогда как каждая задержка приводит к смертям и военным преступлениям», – подчеркнул глава МИД.

По его словам, именно защита украинского воздушного пространства может определить дальнейший ход войны.

«Именно битва за небо определит ход этой войны. Чем крепче воздушный щит над Украиной, тем ближе становится мир», – подытожил Сибига.

Напомним, в ночь на 1 августа российские войска атаковали баллистическими ракетами Киев и область.

В результате обстрела погибли девять человек, еще 28 получили ранения, среди них четверо детей.

Разрушения и пожары зафиксировали в Соломенском, Дарницком, Шевченковском, Днепровском и Печерском районах столицы.

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