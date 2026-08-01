«Нужно быть осторожными»: Трамп высказался о лицензиях на производство Patriot для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не принял решение относительно предоставления Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot. По его словам, США должны «быть очень осторожными» с передачей таких технологий.

Об этом американский лидер сказал во время пресс-конференции в Белом доме.

9 июля 2026, 13:03 Главный враг баллистики: характеристики и темпы производства ракет для систем Patriot Для поражения баллистики ПВО Patriot использует ракеты семейств PAC-2 и PAC-3. «Слово и дело» сравнивает на инфографике их дальность действия, вес и ежегодное производство.

Дональд Трамп во время общения с журналистами прокомментировал возможность передачи Украине лицензии на производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.

По словам американского лидера, Соединенные Штаты пока не приняли окончательного решения по этому вопросу.

«Это большой шаг. У нас лучшее оружие в мире… Зеленский хотел бы получить Patriot, Tomahawk», – заявил Трамп.

Он подчеркнул, что Patriot является «невероятным оружием», однако Вашингтон должен взвешенно подходить к передаче технологий его производства.

«Мы должны быть очень осторожными с тем, чтобы разрешить кому-то его строить. Мы сейчас строим много заводов, чтобы производить их. Мы не согласились на это, мы об этом говорим. Но трудно отдавать такую технологию… есть люди, которым вы отдаете эту технологию, а они потом могут повернуться против вас. Такое уже случалось», – сказал президент США.

Трамп также отметил, что США фактически не выдают лицензий на подобное военное оборудование, а вопрос передачи Украине таких технологий в настоящее время лишь рассматривается.

Кроме того, американский президент сравнил зенитные комплексы Patriot и крылатые ракеты Tomahawk, назвав их «смертоносным оружием». По его словам, одна система предназначена для обороны, другая – для наступательных действий, поэтому решения по передаче таких технологий требуют особой осторожности.

Напомним, на июльском саммите НАТО в Анкаре Дональд Трамп заявил о готовности США предоставить Украине право самостоятельно производить ракеты для систем Patriot.

Впоследствии в медиа появилась информация о начале процедуры предоставления соответствующих лицензий. Также конгрессмен Майкл Маккол подтвердил заинтересованность ведущих оборонных компаний США, в частности Lockheed Martin, в локализации такого производства.

Однако в новом интервью для Financial Times Дональд Трамп выразил неуверенность в том, что США в конечном итоге предоставят Украине лицензию на производство ракет. Он отметил, что администрация лишь рассматривает этот вопрос, взвешивая риски передачи передовых военных технологий.

По данным СМИ, во время переговоров в Белом доме Владимир Зеленский обращался к Дональду Трампу с просьбой предоставить 300 ракет-перехватчиков для Patriot, однако американский лидер ответил отказом.

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