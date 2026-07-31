Более 48 тысяч мигрантов вернули в Марокко после массового прорыва в испанскую Сеуту – СМИ

Более 48,3 тысячи из около 50 тысяч мигрантов, которые накануне попали в испанский анклав Сеута с территории Марокко, уже вернулись обратно. Правительство Испании заявляет, что ситуация постепенно нормализуется.
Об этом сообщает POLITICO со ссылкой на представителя правительства Испании.
Более 48,3 тысячи мигрантов из примерно 50 тысяч, пересекших границу между Марокко и испанским анклавом Сеута, уже вернулись обратно.
По словам чиновника, пожелавшего остаться анонимным, большинство людей, прибывших в Сеуту накануне, уже покинули территорию анклава и вернулись в Марокко.
«Большинство людей, прибывших вчера, сейчас уже вернулись в Марокко. Ситуация постепенно возвращается к нормальному состоянию», – отметил собеседник издания.
В правительстве Испании предполагают, что резкое увеличение количества мигрантов могло быть связано с недавним решением испанского суда, ограничившим применение процедуры немедленного возврата нелегальных мигрантов.
В то же время в Европейской комиссии заявили, что пока нет признаков дальнейшего перемещения этих людей на материковую часть Европы или в другие государства-члены ЕС.
Напомним, за последние сутки тысячи мигрантов с территории Марокко попытались прорваться в автономный испанский город Сеута, а правительство Испании оперативно направило в анклав дополнительные подразделения полиции и военных для стабилизации ситуации.
Тем временем в ЕС реагировали по-разному. Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала кадры из Сеуты неприемлемыми, подчеркнула необходимость соблюдения правил въезда в ЕС и поручила двум еврокомиссарам подключиться к урегулированию кризиса. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем, в свою очередь, выразил готовность предоставить Испании необходимую помощь.
Со своей стороны премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а также министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен выступили за исключение Испании из Шенгенской зоны. В частности, власти Италии уже объявили о закрытии морского и воздушного сообщения с Испанией. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подтвердил временное приостановление действия Шенгена в отношении Испании, назвав это «необходимым шагом для защиты безопасности граждан и борьбы с терроризмом».
В ответ на действия Италии глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес сообщил о вызове итальянского посла для выражения протеста.
Президент Эммануэль Макрон также заявил о поддержке Испании, но в то же время поручил усилить контроль на французско-испанской границе, куда дополнительно развернули четыре военных подразделения, авиацию и дроны.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»