Более 48 тысяч мигрантов вернули в Марокко после массового прорыва в испанскую Сеуту – СМИ

Более 48,3 тысячи из около 50 тысяч мигрантов, которые накануне попали в испанский анклав Сеута с территории Марокко, уже вернулись обратно. Правительство Испании заявляет, что ситуация постепенно нормализуется.

Об этом сообщает POLITICO со ссылкой на представителя правительства Испании.

3 июня 2026, 18:29 В поисках лучшей жизни: откуда (и куда) едет больше всего мигрантов в мире «Слово и дело» показывает на инфографике, из каких стран происходит больше всего мигрантов в мире и какие страны они выбирают.

Более 48,3 тысячи мигрантов из примерно 50 тысяч, пересекших границу между Марокко и испанским анклавом Сеута, уже вернулись обратно.

По словам чиновника, пожелавшего остаться анонимным, большинство людей, прибывших в Сеуту накануне, уже покинули территорию анклава и вернулись в Марокко.

«Большинство людей, прибывших вчера, сейчас уже вернулись в Марокко. Ситуация постепенно возвращается к нормальному состоянию», – отметил собеседник издания.

В правительстве Испании предполагают, что резкое увеличение количества мигрантов могло быть связано с недавним решением испанского суда, ограничившим применение процедуры немедленного возврата нелегальных мигрантов.

В то же время в Европейской комиссии заявили, что пока нет признаков дальнейшего перемещения этих людей на материковую часть Европы или в другие государства-члены ЕС.

Напомним, за последние сутки тысячи мигрантов с территории Марокко попытались прорваться в автономный испанский город Сеута, а правительство Испании оперативно направило в анклав дополнительные подразделения полиции и военных для стабилизации ситуации.

Тем временем в ЕС реагировали по-разному. Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала кадры из Сеуты неприемлемыми, подчеркнула необходимость соблюдения правил въезда в ЕС и поручила двум еврокомиссарам подключиться к урегулированию кризиса. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем, в свою очередь, выразил готовность предоставить Испании необходимую помощь.

Со своей стороны премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а также министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен выступили за исключение Испании из Шенгенской зоны. В частности, власти Италии уже объявили о закрытии морского и воздушного сообщения с Испанией. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подтвердил временное приостановление действия Шенгена в отношении Испании, назвав это «необходимым шагом для защиты безопасности граждан и борьбы с терроризмом».

В ответ на действия Италии глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес сообщил о вызове итальянского посла для выражения протеста.

Президент Эммануэль Макрон также заявил о поддержке Испании, но в то же время поручил усилить контроль на французско-испанской границе, куда дополнительно развернули четыре военных подразделения, авиацию и дроны.

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