Великобритания объявила новые санкции против рф и заключила ядерное соглашение с Украиной

На саммите G7 премьер-министр Великобритании объявит новые санкции против россии. Также Соединенное Королевство заключило ядерное соглашение с Украиной.

Об этом сообщают Politico и сайт британского правительства.

1 июня 2026, 12:46 Нефть – российская, судно – панамское. Под чьими флагами ходит теневой флот рф Большинство нефтяных танкеров теневого флота рф ходят под регистрацией стран Африки и Карибского бассейна, которые предлагают «удобные флаги». Абсолютный лидер – Камерун: 129 судов. Полный список стран – на инфографике.

Объявление новых антироссийских санкций совпало с началом саммита G7, первая сессия которого посвящена укреплению мира и безопасности для Украины и Европы.

Отмечается, что новый пакет санкций Великобритании будет направлен против незаконного «теневого флота» россии после первого перехвата нефтяного танкера британскими силами. Также ограничения будут касаться финансовых сетей, используемых для обхода санкций и вооружения российских вооруженных сил.

Отдельным элементом пакета ограничений станет эмбарго на несколько судов, перевозящих подсанкционный российский сжиженный природный газ.

«Ожидается, что этот пакет увеличит количество судов теневого флота и российских судов для перевозки СПГ, на которые наложены санкции Великобритании, до более чем 600. Ожидается, что новые меры также разоблачат и будут направлены против сети, связанной с российским государством, которая участвует в тайном приобретении западных технологий для российских вооруженных сил, а также приблизят к разоблачению нескольких поставщиков из третьих стран, помогающих россии незаконно перемещать средства по всему миру», – говорится в сообщении британского правительства.

При этом на саммите Стармер также подтвердит принятие соглашения о поставках обогащенного урана для украинских атомных электростанций. По данным Politico, Стармер и президент Украины Владимир Зеленский договорились о поставках обогащенного урана для украинского Энергоатома на следующие два года.

Как уточняется, соглашение реализует британская компания Urenco при поддержке 210 миллионов фунтов от UK Export Finance.

«Агрессия россии угрожает не только Украине, но и безопасности всей Европы. Именно поэтому Британия усиливает давление – перекрывает доходы, питающие войну путина, и обеспечивает Украину энергией на зимы впереди», – заявил британский премьер.

Напомним, недавно Великобритания впервые перехватила российский нефтяной танкер «теневого флота», который пытался пройти через Ла-Манш. После задержания танкера теневого флота рф SMYRTOS ряд других судов, связанных с перевозкой российской нефти, начал менять маршруты и избегать прохождения через Ла-Манш.

Впоследствии Зеленский призвал страны Европы конфисковывать нефть с судов теневого флота рф.

Как известно, вчера, 15 июня, Европейский Союз продлил еще на год санкции против российской федерации, введенные Советом ЕС в ответ на незаконную аннексию россией украинского Крыма и города Севастополь.

Также параллельно Совет Евросоюза одобрил новый пакет санкций против россии, направленных против ее теневого флота, доходов от энергетики и военно-промышленного комплекса, включив в него более 80 физических и юридических лиц. Санкционный список также пополнили люди из окружения главы Кремля владимира путина.

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