Европа продлила санкции против россии за аннексию Крыма

Европейский Союз продлил еще на год санкции против российской федерации, введенные Советом ЕС в ответ на незаконную аннексию россией украинского Крыма и города Севастополь.

Об этом сообщает пресс-служба Совета Европейского Союза.

Решение было принято 15 июня и будет действовать до 236 июня 2027 года.

9 февраля 2026, 18:31 На грани невозврата: как война истощает российскую экономику 2026 год станет для российской экономики точкой обратного отсчета, санкции подавляют сильнее, нефтяные доходы снижаются, дефицит бюджета растет, инфляция разгоняется, рубль катится в бездну.

«По результатам ежегодного пересмотра Совет ЕС также принял решение о продлении действия ограничительных мер, введенных ЕС в ответ на незаконную аннексию Крыма и города Севастополя российской федерацией, и о продлении срока действия этих мер до 23 июня 2027 года», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя российской федерацией как нарушение международного права.

«Сегодня мы одобрили еще одну серию санкций, чтобы усилить давление на россию с целью прекращения войны. Кирпичик за кирпичиком мы разрушаем основы российской военной экономики», – отметила Верховный представитель по вопросам иностранных дел и политики безопасности, глава Совета по иностранным делам Кая Каллас, комментируя введение новых и продление действующих санкций ЕС против россии.

Как известно, ограничительные меры ЕС в отношении россии были впервые введены в июне 2014 года и включают запрет на импорт в страны ЕС продуктов, происходящих из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя, а также инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя.

Кроме того, под ограничения со стороны ЕС подпадает экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в незаконно аннексированном Крыму. Это касается транспорта, телекоммуникаций, энергетики, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

Напомним, также сегодня Совет Евросоюза одобрил новый пакет санкций против россии, направленных против ее теневого флота, доходов от энергетики и военно-промышленного комплекса, включив в него более 80 физических и юридических лиц. Санкционный список также пополнили люди из окружения главы Кремля владимира путина.

А президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила новый, 21-й пакет санкций против россии, который теперь должны рассмотреть и утвердить государства-члены ЕС. Он предусматривает усиление давления на энергетический и финансовый секторы рф, ограничения для криптовалютных платформ, а также первые в истории санкции ЕС в отношении российской рыболовной отрасли.

Также ранее Кая Каллас заявила, что западные санкции уже нанесли российской экономике ущерб на сумму от 1,2 до 1,5 трлн долларов США.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по введению санкций против десяти российских мобильных операторов и интернет-провайдеров.

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