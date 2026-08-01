Рф массированно атаковала Киев баллистикой: что известно о последствиях

В ночь на 1 августа российские войска совершили массированную баллистическую атаку на Киев. В столице прозвучала серия взрывов, а последствия обстрела уже зафиксировали в трех районах города.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, мэр города Виталий Кличко, а также Киевская городская военная администрация.

Киев оказался под массированной атакой баллистических ракет. Воздушные силы ВСУ с 01:29 предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Курской области рф, после чего неоднократно сообщали о ракетах, направлявшихся к столице с северного направления.

Около 01:35 городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице.

«Взрывы в городе. Киев под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях!», – написал он.

По информации Киевской городской военной администрации, в результате атаки в Соломенском районе произошло возгорание в шестиэтажном здании.

По состоянию на 01:58 КГВА сообщила, что последствия российского обстрела уже фиксируются в трех районах столицы. Информация о пострадавших уточняется.

Впоследствии Виталий Кличко уточнил, что в Соломенском районе горят авто на парковке. А в Дарницком попадание на территорию нежилой застройки, в Шевченковском районе пожар на автомойке.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

upd. Кличко сообщил, что в Соломенском районе в результате падения обломков ракеты в пятиэтажном доме заблокированы люди. Во дворе жилого дома возникло возгорание. Экстренные службы направляются на место.

Напомним, накануне россияне атаковали Павлоград в Днепропетровской области, в результате атаки как минимум восемь человек получили ранения, а также вспыхнул торговый комплекс.

Кроме этого, за прошедшие сутки под ударом была Одесса. Из-за ракетного удара были повреждены больница и территория одного из предприятий.

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