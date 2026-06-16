Трамп допустил, что Штаты в скором времени возобновят санкции против российской нефти

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон может возобновить все санкции против российской нефти после заключения мира с Ираном.

Заявление американского лидера прозвучало на полях саммита G7 во Франции.

13 апреля 2026, 16:51 Главные покупатели российской нефти в мире: распределение за годы большой войны Крупнейшими импортерами нефти рф остаются Китай и Индия. В первую пятерку покупателей за все годы большой войны в Украине также вошли ЕС, Турция и Бразилия. Подробнее – на инфографике.

Так, отвечая на вопрос о возможности ужесточения санкций против россии, Трамп сказал:

«В скором времени мы сможем это сделать, поскольку нефть уже поступает (после разблокирования Ормузского пролива – ред.). Мы снимали санкции, так как не хотели препятствовать поставкам нефти», – сказал он.

Трамп добавил, что США в данный момент находятся «в положении, которое позволяет нам это сделать в ближайшее время».

Как известно, 19 мая администрация президента США Дональда Трампа продлила еще на один месяц действие исключения из санкций, которое позволяет продажу российской сырой нефти, уже загруженной на танкеры. В Еврокомиссии раскритиковали это решение Штатов.

Вместе с тем, правительство Великобритании решило приостановить смягчение санкций в отношении российского топлива после волны критики внутри страны и со стороны Украины.

Ранее «Слово и дело» рассказывало, сколько нефти продала рф за годы полномасштабной войны.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.