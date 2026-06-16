Трамп допустил, что Штаты в скором времени возобновят санкции против российской нефти

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон может возобновить все санкции против российской нефти после заключения мира с Ираном.
Заявление американского лидера прозвучало на полях саммита G7 во Франции.
Так, отвечая на вопрос о возможности ужесточения санкций против россии, Трамп сказал:
«В скором времени мы сможем это сделать, поскольку нефть уже поступает (после разблокирования Ормузского пролива – ред.). Мы снимали санкции, так как не хотели препятствовать поставкам нефти», – сказал он.
Трамп добавил, что США в данный момент находятся «в положении, которое позволяет нам это сделать в ближайшее время».
Как известно, 19 мая администрация президента США Дональда Трампа продлила еще на один месяц действие исключения из санкций, которое позволяет продажу российской сырой нефти, уже загруженной на танкеры. В Еврокомиссии раскритиковали это решение Штатов.
Вместе с тем, правительство Великобритании решило приостановить смягчение санкций в отношении российского топлива после волны критики внутри страны и со стороны Украины.
Ранее «Слово и дело» рассказывало, сколько нефти продала рф за годы полномасштабной войны.
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