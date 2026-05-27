Зеленский направил Трампу срочное письмо из-за критического дефицита ракет для ПВО – СМИ

Политика
Читати українською
Зеленский отправил Дональду Трампу срочное письмо, в котором предупредил о критической нехватке ракет для ПВО и рисках для защиты Украины от российских атак.
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленский направил лидеру США Дональду Трампу срочное письмо, в котором предупредил о критической нехватке средств противовоздушной обороны, прежде всего ракет-перехватчиков для защиты от баллистических атак.

Об этом сообщает Kyiv Independent.

В ЦПД объяснили цель угроз россии снова ударить по КиевуНовые угрозы россии нанести удары по Киеву являются попыткой оправдать дальнейший террор в отношении гражданского населения, заявили в ЦПД.

По данным издания, обращение было передано на фоне усиления массированных российских ударов по территории Украины и публичных угроз новых дальнобойных атак по Киеву, в частности по объектам, которые Москва называет «центрами принятия решений».

В письме Зеленский подчеркивает, что Украина в вопросах защиты от ракетных атак в значительной степени зависит от поддержки США, особенно в части перехвата баллистических ракет. Он отмечает, что именно американские системы являются ключевыми для сдерживания таких угроз.

Украинские чиновники, которых цитирует издание, предупреждают, что запасы ракет для систем Patriot и других западных комплексов ПВО находятся на критически низком уровне. В случае продолжения интенсивных обстрелов это может осложнить защиту крупных городов и критической инфраструктуры.

Отдельное внимание в письме уделено программе PURL, которая позволяет странам НАТО финансировать закупку американского вооружения для Украины. Киев отмечает, что нынешние темпы поставок не соответствуют масштабам и скорости растущих российских атак.

Зеленский также призывает администрацию США и Конгресс не снижать уровень вовлеченности и ускорить поставки ракет PAC-3 и других средств ПВО, необходимых для защиты от баллистических и крылатых ракет.

Напомним, по информации украинских военных, в ходе одного из недавних массированных ударов Россия применила около 90 ракет и 600 беспилотников, что стало одним из самых масштабных обстрелов за последнее время.

В то же время Москва заявляет о намерении продолжать удары, называя их «ответом» на действия Украины. Киев отвергает эти заявления, подчеркивая, что украинские операции направлены исключительно против военных целей.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что такие заявления РФ являются попыткой оправдать дальнейший террор против гражданского населения. Кроме того, таким образом Москва пытается скрыть собственные проблемы с безопасностью и отвлечь внимание населения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Владимир Зеленский Дональд Трамп Боевые действия Ракеты Война с Россией ПВО Война в Украине Противовоздушная оборона
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В Одесском районе возросло количество пострадавших в результате атаки рф, среди них – дети
Стало известно, кто может вернуться домой в рамках следующего этапа обмена пленными
НБУ опубликовал новый прогноз для украинской экономики
авторская колонкаСеанс разоблачения царя. Колонка Леонида Швеца
Зеленский направил Трампу срочное письмо из-за критического дефицита ракет для ПВО – СМИ
Продюсер Евровидения исключил возможность возвращения россии на конкурс
Минобороны запускает проект против армии рф «Логистический локдаун»
Мадяр выдвинул новое условие по Закарпатью для встречи с Зеленским
инфографикаБолее 77% законопроектов, инициированных президентом Зеленским, стали законами
Антикоррупционный суд оставил с подозрением чиновника налоговой Сумщины
Больше новостей