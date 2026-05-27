Зеленский направил Трампу срочное письмо из-за критического дефицита ракет для ПВО – СМИ

Президент Володимир Зеленский направил лидеру США Дональду Трампу срочное письмо, в котором предупредил о критической нехватке средств противовоздушной обороны, прежде всего ракет-перехватчиков для защиты от баллистических атак.

Об этом сообщает Kyiv Independent.

По данным издания, обращение было передано на фоне усиления массированных российских ударов по территории Украины и публичных угроз новых дальнобойных атак по Киеву, в частности по объектам, которые Москва называет «центрами принятия решений».

В письме Зеленский подчеркивает, что Украина в вопросах защиты от ракетных атак в значительной степени зависит от поддержки США, особенно в части перехвата баллистических ракет. Он отмечает, что именно американские системы являются ключевыми для сдерживания таких угроз.

Украинские чиновники, которых цитирует издание, предупреждают, что запасы ракет для систем Patriot и других западных комплексов ПВО находятся на критически низком уровне. В случае продолжения интенсивных обстрелов это может осложнить защиту крупных городов и критической инфраструктуры.

Отдельное внимание в письме уделено программе PURL, которая позволяет странам НАТО финансировать закупку американского вооружения для Украины. Киев отмечает, что нынешние темпы поставок не соответствуют масштабам и скорости растущих российских атак.

Зеленский также призывает администрацию США и Конгресс не снижать уровень вовлеченности и ускорить поставки ракет PAC-3 и других средств ПВО, необходимых для защиты от баллистических и крылатых ракет.

Напомним, по информации украинских военных, в ходе одного из недавних массированных ударов Россия применила около 90 ракет и 600 беспилотников, что стало одним из самых масштабных обстрелов за последнее время.

В то же время Москва заявляет о намерении продолжать удары, называя их «ответом» на действия Украины. Киев отвергает эти заявления, подчеркивая, что украинские операции направлены исключительно против военных целей.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что такие заявления РФ являются попыткой оправдать дальнейший террор против гражданского населения. Кроме того, таким образом Москва пытается скрыть собственные проблемы с безопасностью и отвлечь внимание населения.

