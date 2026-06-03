Зеленский поставил дедлайн на закупку Patriot и пригрозил кадровыми изменениями

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание относительно дополнительных путей поставки Украине систем ПВО и ракет к ним и дал указания представителям оборонных ведомств ускорить заключение контрактов.

Об этом 3 июня Владимир Зеленский сообщил в Телеграм-канале.

Президент не удовлетворен реализацией юридических и технических задач по существующим контрактам и просит чиновников ускориться.

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«У нас есть договоренность на высшем политическом уровне о приобретении Patriot, и эта договоренность ожидает реализации на уровнях финансовом, юридическом, техническом. Ожидание затянулось», – отметил президент.

По его поручению представители Министерства обороны и МИД, СНБО и дипломатической команды Офиса должны исправить ситуацию до конца недели.

_«Задача абсолютно четкая – ускориться с этим контрактом по Patriot, и это персональная ответственность привлеченных чиновников. Средства из европейского пакета поддержки для Украины объемом 90 миллиардов евро и другие наши финансовые ресурсы должны работать максимально оперативно для выполнения именно тех задач, которые обеспечивают украинцам защиту жизни», _– подчеркнул Зеленский и пригрозил кадровыми решениями, если ничего не изменится до конца недели.

Президент разгневан из-за того, что на данный момент не проработаны даже юридические шаги по контракту.

«Поставил финальный срок – неделя на все подготовительные шаги. Рассчитываю на доклад в пятницу: либо ясность относительно реализации нашей договоренности по Patriot, либо серьезные кадровые выводы», – подытожил президент.

Напомним, за несколько дней до массированного обстрела рф 2 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обратился к Белому дому и Конгрессу США с призывом расширить производство антибаллистических ракет и предоставить Украине лицензию на производство ракет Patriot.

Также президент Зеленский направил лидеру США Дональду Трампу и Конгрессу срочное письмо, в котором предупредил о критической нехватке средств противовоздушной обороны.

Кроме этого стало известно, что Украина работает над созданием новой системы противовоздушной обороны, более бюджетной, чем Patriot.

Ранее медиа сообщали, что некоторые европейские союзники США отказались передавать Украине дополнительные ракеты для системы Patriot на фоне обеспокоенности относительно собственных запасов и обороноспособности.

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