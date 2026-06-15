Евросоюз ввел новые санкции против теневого флота и российского ВПК

Совет Евросоюза в понедельник, 15 июня, одобрил новый пакет санкций против россии, направленных против ее теневого флота, доходов от энергетики и военно-промышленного комплекса, включив в него более 80 физических и юридических лиц. Санкционный список также пополнили люди из окружения главы Кремля владимира путина.

Об этом говорится в постановлении на сайте Совета ЕС.

9 февраля 2026, 18:31 На грани невозврата: как война истощает российскую экономику 2026 год станет для российской экономики точкой обратного отсчета, санкции подавляют сильнее, нефтяные доходы снижаются, дефицит бюджета растет, инфляция разгоняется, рубль катится в бездну.

Как отмечается, новые ограничения направлены против российского военно-промышленного комплекса, энергетических доходов рф, ее теневого флота, сетей гибридного влияния, пропагандистов, а также лиц, причастных к нарушениям прав человека.

В рамках новых ограничений ЕС вводит санкции против семи человек и 21 организации, поддерживающих военно-промышленный комплекс россии и его посредников в третьих странах. В частности, речь идет о производителях и поставщиках беспилотников и другого военного оборудования для российских войск.

«Эти меры наносят удар по самому сердцу российского военно-промышленного комплекса, его теневому флоту и сетям, подпитывающим гибридные атаки Москвы против Европы. Параллельно продолжается работа над более широким 21-м пакетом санкций», – заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, добавив, что западные санкции уже обошлись россии примерно от 1 до 1,3 триллиона евро.

Отдельный блок санкций касается компаний, которые, по оценке Евросоюза, связаны с российским «теневым флотом». В список попали два человека и 24 организации, в частности, операторы танкеров Dreamer Shipmanagement LLC-FZ из Объединенных Арабских Эмиратов и Gazpromneft Shipping.

Также ЕС ввел санкции против лиц, причастных к распространению российской государственной пропаганды и дезинформации. В список попали, в частности, российские пропагандисты и представители структур, распространявших нарративы для оправдания войны против Украины.

Как сообщается, санкции также коснулись ряда российских компаний, в частности, предприятия «Лукойл – Западная Сибирь», главной структуры компании NtechLab, специализирующейся на разработке систем видеоаналитики и технологий распознавания лиц на базе искусственного интеллекта.

В то же время, согласно обнародованным документам, санкции введены против генерального прокурора рф Александра Гуцана, исполнительного директора «Ростеха» Олега Евтушенко и директора по спецхимии «Ростеха» Бекхана Оздоева, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона Шевкунова, а также бывшего российского омбудсмена Павла Астахова.

В санкционный перечень также внесен Александр Мураховский, ныне занимающий должность главного врача Госпиталя для ветеранов войн в Омске. Также под ограничения попал «Президентский фонд культурных инициатив».

Кроме этого, ЕС также продлил санкции, введенные в ответ на незаконную российскую аннексию Крыма и города Севастополь, они будут действовать до 23 июня 2027 года.

Напомним, ранее сообщалось, что европейцы рассматривают возможность введения ограничений против банков, религиозных деятелей, «теневого флота» рф и компаний, продающих украинское зерно с временно оккупированных территорий.

Также президент Владимир Зеленский призвал европейские страны конфисковывать нефть с судов «теневого флотного» рф.

Ранее Зеленский ввел санкции против десятков лиц и компаний, обеспечивающих ВПК россии. А еще раньше президент ввел санкции против лиц, причетных к похищению украинских детей и «теневого флота» рф.

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