Оккупанты нанесли удар по торговому комплексу в Павлограде, пострадали гражданские

Российские оккупационные войска в пятницу, 31 июля, атаковали Павлоград в Днепропетровской области, в результате чего вспыхнул торговый комплекс. Среди гражданских есть раненые.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Александр Ганжа.

По информации местных властей, ранения получили восемь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Кроме торгового комплекса, в Павлоградском районе повреждены частные жилые дома в Троицкой общине.

Ганжа добавил, что в целом в течение суток российские войска более 60 раз атаковали четыре района Днепропетровской области, применяя беспилотники и артиллерию. В результате этих ударов ранения получили 11 человек.

Напомним, армия российской федерации 31 июля ударила ракетой по гражданской инфраструктуре Одессы. Повреждены больница и территория одного из предприятий, есть пострадавшие.

Также утром россияне ударили по отделению «Новой почты» в Винницкой области. В результате атаки на данный момент известно как минимум о восьми пострадавших.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.