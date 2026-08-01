Российская атака на Киев: количество пострадавших и погибших возросло

В результате ночной ракетной атаки российских войск на Киев погибли девять человек, еще 28 получили ранения. Среди пострадавших – четверо детей.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и мэр Киева Виталий Кличко.

Известно, что российский обстрел вызвал пожары и разрушения в пяти районах столицы.

В Соломенском районе погибли два человека, еще восемь пострадали, среди них двое детей. По одному из адресов частично разрушен многоэтажный жилой дом с последующим возгоранием, по другому – вспыхнули автомобили на парковке. Троих пострадавших госпитализировали, а спасатели эвакуировали 35 жителей с верхних этажей дома. Пожары ликвидировали.

Больше всего жертв зафиксировали в Дарницком районе. Там погибли семь человек, еще 14 получили ранения, среди них двое детей. Российская атака повредила административное и нежилое здания, также загорелись автомобили и были повреждены жилые дома. Кроме того, в сквере обнаружили воронку от взрыва, а вдоль одной из улиц горела обочина.

В Шевченковском районе в результате удара возник пожар в нежилом здании и загорелись автомобили скорой помощи. Также произошло возгорание на территории киностудии, которое удалось локализовать. На одной из локаций спасатели обнаружили пострадавшего человека.

В Днепровском районе поврежден магазин, а в Печерском – четыре частных жилых дома и хозяйственные постройки.

Впоследствии городской голова Киева Виталий Кличко уточнил, что по состоянию на утро количество пострадавших возросло до 28 человек. В больницах находятся 17 раненых.

Напомним, ранее сообщалось о повреждении жилых домов, складских помещений и автомобилей. А также писали о людях, заблокированных в доме, который частично разрушен в результате атаки.

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