В районе Неаполя произошло одно из сильнейших землетрясений за последние годы

Вблизи Неаполя вечером 31 июля произошло землетрясение магнитудой 4,7, которое называют сильнейшим за последние 40 лет. По последним данным, количество пострадавших возросло до 21, два человека находятся в критическом состоянии.

Об этом сообщает местное итальянское издание Ansa.

Вечером 31 июля вблизи Неаполя на юге Италии произошло землетрясение магнитудой 4,7. Его эпицентр находился в районе вулканической кальдеры Кампи-Флегреи на глубине около трех километров.

По последним данным, в результате стихии пострадал по меньшей мере 21 человек. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Землетрясение вызвало многочисленные разрушения и перебои в работе инфраструктуры. Повреждены жилые и общественные здания, а 22 семьи были эвакуированы из-за непригодности их домов для проживания. В то же время многие жители решили провести ночь под открытым небом, опасаясь новых толчков.

После основного землетрясения сейсмологи зафиксировали не менее 30 подземных толчков различной силы.

Наибольшим разрушениям подвергся город Поццуоли, где из-за землетрясения есть разрушения домов на одной из улиц и временно не работает порт.

Кроме того, в районе Аньяно в Неаполе частично обрушилась высоковольтная опора, что вызвало перебои с электроснабжением примерно для 100 тысяч домохозяйств.

Также из соображений безопасности было приостановлено движение поездов, в том числе на высокоскоростных железнодорожных линиях, для проверки состояния инфраструктуры.

Отмечается, что регион Кампи-Флегреи является густонаселенной вулканической кальдерой, где в последние годы наблюдается увеличение сейсмической активности. Землетрясения, которые каждый раз становятся все более мощными, вызывают обеспокоенность, так как напоминают о чрезвычайной ситуации 1980-х годов. Тогда после серии землетрясений тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.

Напомним, за последнее время в разных частях мира произошло несколько мощных землетрясений. Последнее из них в Японии. Страну всколыхнуло мощнейшее за десятилетие землетрясение магнитудой 7,1 балла, из-за которого пострадали более полусотни человек.

Также недавно землетрясения в Венесуэле унесли жизни более 5 тысяч человек.

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