Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Вэнсом: что обсудили

Политика
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Президент Зеленский сообщил о проведении разговора с Вэнсом. Стороны обсудили, среди прочего, итоги визита украинского лидера в Вашингтон.
Фото: Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский сообщил о проведении телефонного разговора с вице-президентом США Джей Ди Венсом. Стороны обсудили, среди прочего, итоги недавнего визита украинского лидера в Вашингтон.

Об этом Зеленский рассказал в Telegram.

Зеленский озвучил сроки трехсторонней мирной встречиНовые трехсторонние переговоры с участием Украины, США и россии могут состояться, по мнению президента Зеленского, еще до осени.

Отдельное внимание во время разговора уделили ситуации безопасности. Президент подчеркнул, что россия продолжает наносить массированные воздушные удары по Украине, поэтому одним из главных приоритетов остается укрепление противовоздушной обороны. Прежде всего, речь идет о поставках ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Кроме того, Зеленский и Вэнс обсудили последствия российской войны для мировых рынков.

«Договорились, что наши команды будут на связи и проработают все, что сегодня обсудили. Благодарю Соединенные Штаты за поддержку Украины и наших людей», – подытожил Зеленский.

Напомним, что 28 июля президент Украины провел встречу с Дональдом Трампом в Белом доме. Стороны, среди прочего, говорили о необходимости активизировать переговорный процесс.

По данным СМИ, Зеленский во время встречи в Вашингтоне просил американского лидера предоставить Украине 300 ракет-перехватчиков для систем Patriot, но тот отказал.

Также сообщалось, что Зеленский во время частных переговоров с Трампом попросил его помочь договориться с Илоном Маском об использовании Starlink для наведения украинских дронов на баллистические ракетные установки на территории россии.

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Владимир Зеленский США Patriot Переговоры Война в Украине Джей Ди Вэнс
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