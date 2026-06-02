Россияне ночью атаковали Киев, Днепр и Харьков, есть жертва и больше десятка раненых (дополнено)

Общество
Читати українською
В ночь на 2 июня российские военные нанесли удары по Днепру, Хракову и Киеву. По данным местных властей, в Днепре погиб человек, а ранения получили двое гражданских, еще семь человек пострадали в Харькове.
Слово и дело

В ночь на 2 июня российские войска совершили комбинированную атаку на города Украины. В частности, под вражеским ударом оказались Киев, Днепр и Харьков. На данный момент известно по меньшей мере об 11 пострадавших, среди которых – ребенок. Также в части столицы исчез свет, медики оказывают помощь двум пострадавшим.

Об этом сообщают местные власти в соцсетях.

Последствия большой войны для Киева: пострадавшие и масштабы разрушенийБолее 200 погибших и почти 2700 разрушенных многоэтажек. На инфографике – последствия полномасштабной войны для Киева.

Как отмечается, около 01:02 в Харькове прогремела серия взрывов, под ударами оказались три жилых района города. Вражеские удары БпЛА зафиксированы в Основянском и Слободском районах.

Также, по словам главы ОВА Олега Синегубова, враг нанес ракетные удары по Киевскому району города.

«Шесть человек пострадали в результате обстрела в Слободском районе Харькова. Среди пострадавших - 11-летняя девочка», – написал Синегубов.

Уже в 02:54 руководитель области уточнил, что количество пострадавших в Слободском районе возросло до восьми человек.

«Семь человек получили острую реакцию на стресс, и еще одна женщина получила травмы стеклом», – добавил он.

При этом в Киеве начиная с 02:15 прогремело несколько серий взрывов. По данным Воздушных сил ВСУ, россияне массированно атаковали столицу баллистикой. Предварительно, в Киеве пострадали два человека.

Городской голова Виталий Кличко сообщил, что в результате обстрела в столице зафиксированы перебои со светом в Подольском, Оболонском и Святошинском районах.

В результате российской атаки в Подольском районе горят нежилые постройки, в частности, обломки ракеты упали на крышу дома, а в Оболонском районе возле детского сада упали обломки БпЛА.

«В Подольском районе в результате повторного попадания в девятиэтажный дом, произошел обвал конструкций. Под завалами могут быть люди. Предварительно, есть один пострадавший... В Шевченковском районе, в результате попадания предположительно ракеты в 24-этажный жилой дом, возгорание на уровне 4-5 этажей», – заявил Кличко.

В то же время, в Днепре враг попал в двухэтажный дом, в результате чего ранения получила 73-летняя женщина, которая позже скончалась в больнице.

«Кроме 73-летней женщины, ранены женщина 28 и мужчина 33 лет. Все трое госпитализированы. Одна женщина «тяжелая», остальные – в состоянии средней тяжести», – написал руководитель ОВА Александр Ганжа.

Как известно, накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что предупреждения разведок относительно российских ударов остаются актуальными, поскольку оккупанты подготовили новый массированный удар.

Напомним, предыдущий массированный удар по Украине Россия осуществила в ночь на 24 мая. В общей сложности украинские радиотехнические войска зафиксировали 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 беспилотников различных типов.

Основной удар пришёлся по Киеву, где погибли три человека и ещё более 90 получили ранения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛ

и смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»
Киев Пострадавшие Жертвы Днепр Раненые Атака Отключение электроэнергии Обстрел Атака на Киев Ракетный террор россии Атака рф на Украину
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В Днепре стремительно возросло число погибших и пострадавших в результате ночной атаки
Турция хочет продолжить закупки газа в рф после 2026 года – СМИ
Россияне ночью атаковали Киев, Днепр и Харьков, есть жертва и больше десятка раненых
Трамп заявил о прекращении боевых действий между Израилем и Ливаном
Зеленский назвал количество НПЗ в рф, которые атаковали Силы обороны с начала года
ВСУ дронами поразили российский сухогруз в порту оккупированного Бердянска
Зеленский заявил о подготовке россией нового массированного удара по Украине
итогиЗапуск бюро по серийному производству УАБов и новое подозрение Лозинскому. Главное за день
Юсов объяснил, почему россия откладывает массированные удары по Украине
Президент поручил как можно скорее прекратить боевые действия: Буданов озвучил срок
Больше новостей