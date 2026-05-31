Зеленский призвал США предоставить Украине лицензии на производство ракет Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обратился к Белому дому и Конгрессу США с призывом расширить производство антибаллистических ракет и предоставить Украине лицензию на производство ракет Patriot.

Об этом идет речь в интервью президента для Face the Nation.

Согласно его словам, нынешних объемов производства антибаллистических ракет в США недостаточно с учетом современных вызовов безопасности. В то же время, россия наращивает собственное производство баллистических ракет.

«Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США. Надеюсь, они поймут и отреагируют. 60-65 антибаллистических ракет в месяц по сравнению с нынешними вызовами – это ничто. Это не секрет, и россия об этом знает», – подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил необходимость расширения производства и заявил, что снова обратился с просьбой предоставить Украине лицензии на изготовление ракет Patriot. Он добавил, что просил как предыдущую, так и нынешнюю администрацию США предоставить Украине соответствующие лицензии.

«Мы можем увеличить производство ракет Patriot. Это поможет нам. Это поможет Ближнему Востоку и любой другой стране, которой Соединенные Штаты решат помочь», – сказал украинский лидер.

При этом Зеленский добавил, что до момента создания европейской антибаллистической системы Украине и в дальнейшем нужна поддержка США в сфере противоракетной обороны.

В то же время, отдельно Зеленский рассказал, что Украина хотела заключить первую Drone Deal именно со Соединенными Штатами.

«США хотели протестировать все типы наших дронов. Мы согласились на то, как они хотели испытывать, использовать для тренировок и применять наши системы в воздухе, на земле и на море. Но мы до сих пор не имеем двусторонней Drone Deal – большого рамочного документа», – добавил президент.

Как известно, ранее президент Зеленский направил лидеру США Дональду Трампу и Конгрессу срочное письмо, в котором предупредил о критической нехватке средств противовоздушной обороны.

Позже он рассказал, что в Украине сложилась такая ситуация, когда «нужно действовать оперативно». Поэтому президент подготовил спецписьмо и 26 мая отправил во Вашингтон.

Напомним, что Украина работает над созданием новой системы противовоздушной обороны, более бюджетной, чем Patriot.

Ранее сообщалось, что Украина почти исчерпала запасы ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot.

