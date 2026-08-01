Массированная атака на Киев: есть погибшие и раненые, в домах заблокированы люди (дополнено)

В ночь на 1 августа российские войска совершили массированную атаку на Киев баллистическими ракетами. В результате ударов погибли три человека, еще десять получили ранения, в нескольких районах города вспыхнули пожары и зафиксированы разрушения жилых домов.

Об этом сообщили в КГВА и мэр Киева Виталий Кличко.

В ночь на 1 августа российские войска нанесли массированный удар по Киеву. Последствия атаки зафиксировали сразу в нескольких районах столицы. Известно о трех погибших и пятерых пострадавших. Среди раненых 17-летний юноша.

В Шевченковском районе произошло частичное разрушение первого и второго этажей жилого дома, где остаются заблокированными люди.

Также известно о разрушениях в Соломенском районе, где загорелось шестиэтажное нежилое здание, вспыхнули автомобили на парковке, а также возник пожар во дворе жилого дома. Кроме того, обломки ракеты повредили пятиэтажный дом, где под завалами оказались люди. На место оперативно прибыли спасатели и другие экстренные службы.

В Дарницком районе произошло попадание по территории нежилой застройки. Также загорелись складские здания, площадь пожара устанавливают.

Спасательные работы продолжаются, информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев массированно атаковали баллистикой. А накануне россияне атаковали Павлоград, где ударили по торговому комплексу, а 8 человек получили ранения.

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