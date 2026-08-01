СБУ раскрыла детали покушения на командира «Хартии» Оболенского

Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила покушение на командира корпуса «Хартия» Игоря Оболенского. По данным следствия, исполнителем должен был стать 69-летний житель Харькова, которого российские спецслужбы завербовали под видом сотрудников СБУ.

Об этом информируют в пресс-службе СБУ.

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Сотрудники СБУ задержали 69-летнего жителя Харькова, которого подозревают в подготовке покушения на командира корпуса «Хартия» Игоря Оболенского.

По версии следствия, мужчину дистанционно завербовали представители российских спецслужб, выдававшие себя за сотрудников Службы безопасности Украины. Чтобы убедить его действовать, куратор заявил, будто Оболенский сотрудничает с россией, и прислал сгенерированное искусственным интеллектом фото, на котором командир якобы находится на Красной площади в Москве с символикой «Z».

Для совершения преступления подозреваемому передали пистолет через курьера. В настоящее время правоохранители устанавливают личность человека, доставившего оружие.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении по статьям об умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства дела и других причастных.

В СБУ также призвали граждан быть бдительными и не выполнять незаконные указания лиц, которые через мессенджеры представляются сотрудниками украинских правоохранительных органов.

Командир корпуса «Хартия» Игорь Оболенский, комментируя инцидент, заявил, что попытка покушения свидетельствует о неспособности россии достичь своих целей военными методами.

«Сегодняшнее покушение является доказательством того, что мы все делаем правильно и эффективно уничтожаем врага на поле боя», – отметил он.

Напомним, 31 июля президент Владимир Зеленский сообщил о попытке покушения на Игоря Оболенского. По словам главы государства, правоохранители оперативно задержали исполнителя нападения и его сообщника. Президент также подчеркнул, что россия непременно понесет ответственность за организацию таких преступлений.

На прошлой неделе специалисты контрразведки Службы безопасности Украины задержали очередного агента спецслужб Кремля, который готовил теракт в Николаеве. Агент рф готовил убийство военного Сил обороны с помощью самодельной бомбы.

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