Трамп оценил соглашение с Украиной о недрах и заявил о выгоде для США

Экономика
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Дональд Трамп заявил, что соглашение о редкоземельных ресурсах дает США доступ к украинским недрам. По его словам, его стоимость может превышать 300 млрд долларов.
Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что заключенное с Украиной соглашение относительно редкоземельных ресурсов открывает Вашингтону доступ к украинским недрам и может принести Соединенным Штатам значительно больше, чем объем предоставленной Киеву помощи.

Об этом шла речь в интервью Трампа для Real America's Voice.

Большую часть мирового рынка редкоземельных металлов контролирует КитайКитай на первом месте в мире по запасам и добыче редкоземельных металлов. Подробнее – на инфографике.

По словам американского президента, между сторонами уже подписан соответствующий контракт, который позволяет США получить доступ к украинским редкоземельным ресурсам в любой момент.

«Мы заключили сделку. У нас есть подписанный контракт. Что касается редкоземельных ресурсов – мы можем войти туда в любой момент. Мы можем взять практически все, что захотим. Это была довольно выгодная сделка», – сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что Украина обладает значительными запасами таких ресурсов, а стоимость договоренностей, по его мнению, может превышать 300 млрд долларов.

Трамп считает, что эта сделка выгодна для Вашингтона, так как позволит США компенсировать средства, потраченные на поддержку Украины.

Напомним, Украина и США подписали соглашение о добыче полезных ископаемых в мае 2025 года. В том же месяце Верховная рада ратифицировала соглашение.

Ранее сообщалось, что Украина и США планируют запуск трех проектов по добыче полезных ископаемых.

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США Украина Полезные ископаемые
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