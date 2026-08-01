Трамп оценил соглашение с Украиной о недрах и заявил о выгоде для США

Президент США Дональд Трамп заявил, что заключенное с Украиной соглашение относительно редкоземельных ресурсов открывает Вашингтону доступ к украинским недрам и может принести Соединенным Штатам значительно больше, чем объем предоставленной Киеву помощи.
Об этом шла речь в интервью Трампа для Real America's Voice.
По словам американского президента, между сторонами уже подписан соответствующий контракт, который позволяет США получить доступ к украинским редкоземельным ресурсам в любой момент.
«Мы заключили сделку. У нас есть подписанный контракт. Что касается редкоземельных ресурсов – мы можем войти туда в любой момент. Мы можем взять практически все, что захотим. Это была довольно выгодная сделка», – сказал Трамп.
Он также подчеркнул, что Украина обладает значительными запасами таких ресурсов, а стоимость договоренностей, по его мнению, может превышать 300 млрд долларов.
Трамп считает, что эта сделка выгодна для Вашингтона, так как позволит США компенсировать средства, потраченные на поддержку Украины.
Напомним, Украина и США подписали соглашение о добыче полезных ископаемых в мае 2025 года. В том же месяце Верховная рада ратифицировала соглашение.
Ранее сообщалось, что Украина и США планируют запуск трех проектов по добыче полезных ископаемых.
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