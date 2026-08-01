В Киеве возросло количество жертв ночного удара: среди пострадавших есть дети

В Киеве продолжает расти количество жертв и пострадавших после массированной российской атаки в ночь на 1 августа.

Уточненные последствия ночного обстрела сообщили в КГВА и мэр Киева Виталий Кличко.

По данным Киевской городской военной администрации, по состоянию на 03:10 в результате удара погибли четыре человека.

Тем временем мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что количество пострадавших продолжило расти. По состоянию на 03:01 было известно о 10 раненых, в 03:08 – уже о 12, а по состоянию на 03:36 медики подтвердили 15 пострадавших.

Среди травмированных – парни в возрасте 13 и 17 лет. Все раненые госпитализированы в городские больницы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Напомним, в результате атаки в столице произошли многочисленные пожары и разрушения. Наибольшим повреждениям подверглись Соломенский, Дарницкий и Шевченковский районы.

Повреждены жилые дома, складские помещения, нежилые здания, автомобили, а также сообщалось о людях, заблокированных в доме, который частично разрушен в результате атаки.

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