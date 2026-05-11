Ряд стран Европы отказался передать Украине ракеты для Patriot – WP

Некоторые европейские союзники США отказались передавать Украине дополнительные ракеты для системы Patriot на фоне беспокойства по поводу собственных запасов и обороноспособности.

Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на свои источники.

14 апреля 2026, 17:11

Речь идет, в частности, о ракетах PAC-2 и PAC-3 для систем ПВО Patriot, в которых Украина критически нуждается. По словам чиновников, запасы перехватчиков в Украине почти исчерпаны, за исключением небольшого количества, которое распределяют по стране.

В начале года США обращались в несколько европейских стран с просьбой передать часть собственных запасов ракет Украине, однако часть союзников отказалась, опасаясь ослабления собственной противовоздушной обороны.

В то же время в НАТО заявили, что программа PURL обеспечила большинство ракет для украинских батарей Patriot, включая PAC-3, а также боеприпасы для других систем ПВО.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления части оружия из «украинских» пакетов на Ближний Восток из-за войны с Ираном. Возможность такого шага допускал и Госсекретарь США Марко Рубио.

В то же время генсек НАТО Марк Рютте заверил, что поставки Украине в рамках механизма PURL продолжатся без изменений. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также сообщил, что Киев получил официальные гарантии от Рубио, что оружие, закупленное по программе PURL, не будут забирать на другие направления.

