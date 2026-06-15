Зеленский заявил, что предлагал путину встретиться на полях саммита G7

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Президент Зеленский предложил российскому диктатору владимиру путину провести встречу во время саммита Большой семерки во Франции.
Фото: AP

Президент Владимир Зеленский заявил, что предложил российскому диктатору владимиру путину провести встречу во время саммита «Большой семерки», который пройдет 15-17 июня во Франции.

Слова Зеленского приводит Reuters.

Параноики проскочили точку стратегического перелома и не заметили. Колонка Леонида ШвецаПутин сделал главную в жизни ставку на войну против Украины. Он перепробует все доступные средства эскалации, и это означает, что Украину ждет новый тяжелый период.

Президент рассказал, что украинская сторона предлагала привлечь к переговорам лидеров Европы и США, и что Вашингтон согласился с этим предложением.

«Мы дали понять, что готовы встретиться с путиным во время саммита G7, потому что там будет Трамп и Макрон, то есть европейцы плюс Америка. Это хорошая, я думаю, очень хорошая возможность встретиться всем вместе», – заявил Зеленский, добавив, что рф оказалась не готова к разговору.

Неназванный украинский чиновник в комментарии Reuters указал, что Киев «не получил четкого ответа» на предложение провести переговоры Зеленского и путина на полях саммита G7.

Напомним, в начале июня президент Зеленский направил открытое письмо российскому диктатору, в котором призвал завершить войну и предложил встретиться лично для переговоров на нейтральной территории.

Впрочем, путин отклонил это предложение, заявив, что сейчас не видит целесообразности в контактах с украинским лидером. Он аргументировал это тем, что проведению встречи должно предшествовать «нахождение решения по урегулированию конфликта».

Зеленский после этого заявил, что россия постепенно теряет инициативу в войне против Украины, однако говорить о поражении еще рано.

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