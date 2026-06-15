Зеленский заявил, что предлагал путину встретиться на полях саммита G7

Президент Владимир Зеленский заявил, что предложил российскому диктатору владимиру путину провести встречу во время саммита «Большой семерки», который пройдет 15-17 июня во Франции.
Слова Зеленского приводит Reuters.
Президент рассказал, что украинская сторона предлагала привлечь к переговорам лидеров Европы и США, и что Вашингтон согласился с этим предложением.
«Мы дали понять, что готовы встретиться с путиным во время саммита G7, потому что там будет Трамп и Макрон, то есть европейцы плюс Америка. Это хорошая, я думаю, очень хорошая возможность встретиться всем вместе», – заявил Зеленский, добавив, что рф оказалась не готова к разговору.
Неназванный украинский чиновник в комментарии Reuters указал, что Киев «не получил четкого ответа» на предложение провести переговоры Зеленского и путина на полях саммита G7.
Напомним, в начале июня президент Зеленский направил открытое письмо российскому диктатору, в котором призвал завершить войну и предложил встретиться лично для переговоров на нейтральной территории.
Впрочем, путин отклонил это предложение, заявив, что сейчас не видит целесообразности в контактах с украинским лидером. Он аргументировал это тем, что проведению встречи должно предшествовать «нахождение решения по урегулированию конфликта».
Зеленский после этого заявил, что россия постепенно теряет инициативу в войне против Украины, однако говорить о поражении еще рано.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»