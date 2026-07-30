Экс-министр экономики Соболев назначен заместителем главы Офиса президента

Бывший министр экономики Алексей Соболев стал заместителем руководителя Офиса президента Украины, на должности которого должен сосредоточиться на экономическом направлении.

Об его назначении сообщил президент Владимир Зеленский в соцсетях.

22 июля 2026, 18:56 Кто дольше и меньше всех возглавлял правительство, Минобороны, МВД и МИД независимой Украины «Слово и дело» показывает на инфографике среднее время пребывания на должности глав правительства, Минобороны, МВД и МИД Украины.

По словам главы государства, он подписал указ о назначении Соболева заместителем руководителя ОПУ Кирилла Буданова.

«Подписал указ о назначении Алексея Соболева заместителем руководителя Офиса Президента Украины. Алексей сосредоточится в команде Офиса на экономическом направлении и будет работать в координации с Премьер-министром Украины Сергеем Корецким, министром экономики Александром Кравченко, другими членами правительства, областными и местными властями», – написал Зеленский.

Он подчеркнул, что во время войны важно максимально поддержать экономическую активность в Украине, предпринимателей и предпринимательство, а также сохранить как можно больше рабочих мест и создавать новые.

Президент отмечает, что договорился с Соболевым, что экс-чиновник на новой должности будет координировать работу с партнерами для «разработки и наполнения реальным содержанием» плана восстановления Украины после войны.

«Во время завершения войны Украина должна быть полностью готова перейти к обычной гражданской экономической жизни, сохранить силу оборонных производств и создать необходимые стимулы для того, чтобы украинцы могли реализовывать свой предпринимательский потенциал и профессиональные перспективы в Украине», – добавил президент.

В то же время, на сайте ОП уже опубликован указ №674/2026 о назначении Соболева.

Стоит отметить, что с 17 июля 2025 года по 17 июля 2026 года Соболев занимал должность министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Напомним, 14 июля Верховная Рада уволила премьера Юлию Свириденко и все ее правительство. Уже 16 июля Верховная Рада утвердила новый состав правительства во главе с премьер-министром Сергеем Корецким.

Также недавно Кабинет министров согласовал кандидатуру Тимура Ткаченко на должность председателя Киевской областной государственной администрации. Он должен сменить Николая Калашника, который вошел в новый состав правительства.

На инфографике «Слово и дело» – какие законопроекты отозвут из Рады из-за отставки правительства Юлии Свириденко.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.