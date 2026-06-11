Европейские лидеры на саммите G7 хотят привлечь Трампа к продвижению мирных переговоров с рф – СМИ

Европейские лидеры намерены использовать встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7, чтобы заручиться его поддержкой по новому плану мирных переговоров между Украиной и россией]

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

5 марта 2026, 13:36 Неприемлемые для Украины и рисковые для путина страны для потенциальных переговоров Встреча Зеленского и путина и ордер МКС. Какие страны предлагались для переговоров и какие из них приемлемы для Украины – на инфографике.

Как отмечается, Великобритания, Франция и Германия считают, что динамика войны постепенно смещается в пользу Украины, что открывает возможность для новой попытки переговоров, которые могли бы выйти за рамки договорённостей, обсуждавшихся после предыдущей встречи Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Лидеры так называемой группы E3 (Великобритания, Франция и Германия) предлагают, чтобы россия согласилась на немедленное прекращение огня по нынешней линии фронта как на «отправную точку» для переговоров, а также на предоставление Украине серьёзных гарантий безопасности, включая возможное размещение многонациональных сил.

Эти предложения были изложены после недавних консультаций в Лондоне с участием премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Украины Владимира Зеленского.

В то же время в Европе признают, что россия ранее отвергала идею прекращения огня перед переговорами, настаивая на собственных условиях, в частности по территориальным требованиям. Также Москва отрицает возможность присутствия европейских войск в Украине.

Несмотря на это, европейские столицы считают, что затяжная война, экономическое давление на россию и украинские удары по объектам инфраструктуры создают новое «окно возможностей» для дипломатии.

Отдельно отмечается, что Европа стремится усилить свою роль в потенциальных переговорах, которые до сих пор в значительной степени координировались Соединёнными Штатами. В случае поддержки со стороны Трампа европейские лидеры рассчитывают усилить давление на Москву и приблизить переговоры с участием США, ЕС, Украины и россии уже в ближайшие месяцы.

Напомним, ещё в начале июня СМИ сообщали, что европейские союзники Украины, в частности Германия, Франция и Великобритания, обсуждают возможность организации переговоров с россией о завершении войны в Украине и привлечении Путина к ним]

Стармер, Макрон и Мерц после переговоров 7 июня заявили о поддержке Украины и согласовали общие подходы к будущему завершению войны с россией.

Также, как отмечалось ранее, на фоне собственных военных и экономических проблем россия активизировала массированные ракетные и дроновые атаки по украинским городам. Таким образом Москва пытается заставить Киев вернуться за стол переговоров на продиктованных ею условиях.

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