Иранский беспилотник атаковал американский газовоз в порту Египта – СМИ

В египетском порту Дамиетта в Средиземном море в результате удара беспилотника возник пожар на газовозе американской компании. Также, предварительно, вспыхнуло еще одно судно.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

24 июля 2026, 11:39 Второй Ормуз: как Иран и хуситы пытаются заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив Хуситы при поддержке Ирана угрожают закрыть Красное море. «Слово и дело» показывает на инфографике хронологию эскалации конфликта в Баб-эль-Мандебском проливе в 2026 году.

Как отмечается, в среду, 29 июля, в египетском порту Дамиетта на средиземноморском побережье, недалеко от Суэцкого канала, прогремел взрыв. После него загорелись два судна, включая американский танкер для хранения газа.

Египетское правительство сегодня, 30 июля, заявило, что первоначальное расследование выявило, что пожар на борту двух судов в ключевом газовом порту Дамиетта в предыдущий день был вызван дроном неизвестного происхождения. При этом, предварительно, этот дрон может быть иранского производства.

Власти Египта подчеркнули, что это первый случай атаки на страну во время нынешней войны с Ираном и новая угроза жизненно важному энергетическому коридору.

WSJ пишет, что этот удар, ответственность за который не взяла пока ни одна страна или группа, служит предупреждением о том, что Суэцкий канал может быть опасной альтернативой для экспорта нефти.

В настоящее время пожар в порту был взят под контроль, министерство нефти Египта заявило, что подтвержденных пострадавших или погибших нет.

В то же время, по данным The New York Times, также в порту Дамиетта вспыхнул греческий газовоз.

При этом двое иранских собеседников на условиях анонимности заявили, что удар должен был показать, что мировое судоходство и поставки энергии могут пострадать серьезнее, если Иран решит пойти на эскалацию.

Однако источники СМИ не уточнили, кто именно нанес удар – сам Иран или союзные боевики.

Как сообщается, компания Kpler сообщила, что оба судна уже вывели из порта. По данным трех компаний морского отслеживания, причиной стал удар беспилотника.

Напомним, 7 июля в Ормузском проливе были атакованы два танкера, еще один – днем ранее. Катар обвинил Иран в нападении на танкер со сжиженным газом, в машинном отделении которого возник пожар. Экипаж эвакуировали, однако источники сообщали, что возгорание могло вызвать взрыв.

Впоследствии США нанесли новые удары по Ирану в ответ на атаки по коммерческим судам.

В частности, позже иранские войска ударили ракетами по двум танкерам ОАЭ в Ормузском проливе. В результате атаки погиб член экипажа, а среди раненых оказались граждане Украины.

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