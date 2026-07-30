Иранский беспилотник атаковал американский газовоз в порту Египта – СМИ

Мир
Читати українською
В египетском порту Дамиетта в Средиземном море в результате удара, вероятно, иранского беспилотника загорелся пожар на двух судах, один из которых принадлежит американской компании.
Иллюстративное фотоcensor.net

В египетском порту Дамиетта в Средиземном море в результате удара беспилотника возник пожар на газовозе американской компании. Также, предварительно, вспыхнуло еще одно судно.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Второй Ормуз: как Иран и хуситы пытаются заблокировать Баб-эль-Мандебский проливХуситы при поддержке Ирана угрожают закрыть Красное море. «Слово и дело» показывает на инфографике хронологию эскалации конфликта в Баб-эль-Мандебском проливе в 2026 году.

Как отмечается, в среду, 29 июля, в египетском порту Дамиетта на средиземноморском побережье, недалеко от Суэцкого канала, прогремел взрыв. После него загорелись два судна, включая американский танкер для хранения газа.

Египетское правительство сегодня, 30 июля, заявило, что первоначальное расследование выявило, что пожар на борту двух судов в ключевом газовом порту Дамиетта в предыдущий день был вызван дроном неизвестного происхождения. При этом, предварительно, этот дрон может быть иранского производства.

Власти Египта подчеркнули, что это первый случай атаки на страну во время нынешней войны с Ираном и новая угроза жизненно важному энергетическому коридору.

WSJ пишет, что этот удар, ответственность за который не взяла пока ни одна страна или группа, служит предупреждением о том, что Суэцкий канал может быть опасной альтернативой для экспорта нефти.

В настоящее время пожар в порту был взят под контроль, министерство нефти Египта заявило, что подтвержденных пострадавших или погибших нет.

В то же время, по данным The New York Times, также в порту Дамиетта вспыхнул греческий газовоз.

При этом двое иранских собеседников на условиях анонимности заявили, что удар должен был показать, что мировое судоходство и поставки энергии могут пострадать серьезнее, если Иран решит пойти на эскалацию.

Однако источники СМИ не уточнили, кто именно нанес удар – сам Иран или союзные боевики.

Как сообщается, компания Kpler сообщила, что оба судна уже вывели из порта. По данным трех компаний морского отслеживания, причиной стал удар беспилотника.

Напомним, 7 июля в Ормузском проливе были атакованы два танкера, еще один – днем ранее. Катар обвинил Иран в нападении на танкер со сжиженным газом, в машинном отделении которого возник пожар. Экипаж эвакуировали, однако источники сообщали, что возгорание могло вызвать взрыв.

Впоследствии США нанесли новые удары по Ирану в ответ на атаки по коммерческим судам.

В частности, позже иранские войска ударили ракетами по двум танкерам ОАЭ в Ормузском проливе. В результате атаки погиб член экипажа, а среди раненых оказались граждане Украины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Иран Беспилотник Египет Ближний Восток Корабли Порт Атака Суэцкий канал Судно
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Взрывы на Хмельнитчине: в ССО сообщили о происшествии на территории полигона
На командира «Хартии» Оболенского пытались совершить покушение – президент
Зеленский подтвердил удары по логистическим центрам Wildberries в трех регионах рф
Киев обратился к Трампу с тайной просьбой по поводу ударов по россии – СМИ
ВАКС утвердил соглашение с одним из фигурантов дела о Волынской таможни
В Киеве мошенник выманил у волонтера почти 900 тысяч гривен: ему сообщили о подозрении
Штурмовые полки Сухопутных войск приостановили пополнение по приказу Драпатого – СМИ
Вступительная кампания-2026 установила новый рекорд: подано более миллиона заявлений
Рф атаковала ракетой предприятие и больницу в Одессе: есть раненые
В Хмельницком прогремели мощные взрывы без объявления тревоги: что известно
Больше новостей