Убийство врача ВВК в Киеве: правоохранители раскрыли подробности дела

Национальная безопасность
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Правоохранители сообщили о подозрении 31-летнему жителю Киева, который, по данным следствия, смертельно ранил врача ВВК.
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Правоохранители сообщили о подозрении 31-летнему жителю Киева, который, по данным следствия, смертельно ранил врача военно-врачебной комиссии в Подольском районе столицы.

Об этом говорится в заявлении столичной прокуратуры.

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Следствие установило, что 29 июля мужчина, находившийся в розыске, был доставлен во внештатную ВВК при терцентре комплектования для прохождения медицинского осмотра. Одной из последних его должна была осмотреть 55-летний врач-хирург.

По словам подозреваемого, он хотел получить более тщательный осмотр, жаловался на зубную боль и просил отсрочить прохождение комиссии на несколько дней. Когда же понял, что его признают пригодным к военной службе, достал из сумки нож и нанес врачу около 17 хаотических ударов в грудь, шею и руки. От полученных ран женщина скончалась на месте.

Действия квалифицировали по п. 8 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство лица в связи с исполнением им служебных обязанностей. Мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, недавно сообщалось, что в Виннице мужчина напал с ножом на военнослужащего группы оповещения ТЦК.

А в Харькове задержали мужчину, которого подозревают в нападении с ножом на военнослужащих ТЦК и угрозах в адрес полицейского.

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Киев Убийство Врач Прокуратура ВВК ТЦК
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