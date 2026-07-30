Удары дронов вывели из строя более 30% нефтеперерабатывающих мощностей россии – FT

Украинские удары беспилотников вывели из строя более 30% фактических и около 45% номинальных нефтеперерабатывающих мощностей российской федерации.

Об этом говорится в материале Financial Times, подготовленном на основе спутниковых снимков, тепловизионных данных и оценок аналитиков.

15 июля 2026, 16:16 Экватор 40-дневной операции СБУ: промежуточные итоги ударов по россии и Крыму «Слово и дело» показывает на инфографике карту ударов СБУ по НПЗ, аэродромам и танкерам в Крыму и рф, которые были нанесены в течение первой половины объявленной 40-дневной операции.

По информации издания, одни из самых серьезных повреждений получили крупные НПЗ в Туапсе, Омске и Москве. Анализ спутниковых снимков показал, что следы атак остаются заметными даже спустя недели или месяцы после ударов, а ремонтные работы продвигаются медленно.

На отдельных объектах все еще видны разрушенные резервуары, насосные станции и поврежденные трубопроводы, в то время как часть меньших заводов остается почти полностью непригодной для работы.

FT также отмечает, что украинская кампания все больше сосредотачивается на поражении критически важных элементов советских нефтеперерабатывающих систем, которые сложнее всего заменить. Перед новыми ударами инженеры консультируют операторов беспилотников по поводу наиболее уязвимых узлов, вывод из строя которых позволяет надолго парализовать работу предприятий.

Напомним, из-за постоянных украинских ударов по НПЗ в первой половине 2026 года в россии возник серьезный дефицит бензина. Чтобы спасти ситуацию, Кремль запретил экспорт топлива, начал закупать его в Казахстане и Индии и ввел ограничения на АЗС в ряде регионов.

Также сообщалось, что топливный кризис тормозит в россии работу сельхозтехники и логистики, а российский автомобильный рынок начал терять темпы роста на фоне топливного кризиса, вызванного ударами беспилотников по объектам нефтеперерабатывающей отрасли.

Согласно результатам социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело», топливный кризис в рф добавил оптимизма 57% украинцев.

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