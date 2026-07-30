Польша рассмотрит передачу дополнительных ракет к Patriot Украине – Туск

Правительство Польши уже в ближайшее время может рассмотреть передачу дополнительных ракет к системам Patriot Украине на фоне сегодняшнего инцидента с ракетой, которая залетела в воздушное пространство страны.

Об этом во время пресс-конференции 30 июля сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Он заявил, что безопасность Польши напрямую зависит от того, насколько эффективно Украина способна защищать свое воздушное пространство. Поэтому этот вопрос будет рассматриваться с министром обороны Владиславом Косиняк-Камышем как можно скорее.

30 июля 2026, 15:59 Во Львове из-под завалов пятиэтажки извлекли тело погибшего (дополнено) Во Львове появилась жертва удара армии российской федерации по многоэтажке. Из-под завалов извлекли тело мужчины без признаков жизни.

«У меня нет оснований быть защитником интересов Украины. Единственное, о чем я думаю – как лучше обеспечить безопасность Польши. Украина воюет с россией. Она уничтожает российские объекты. И в наших интересах поддерживать ее, помня о собственной безопасности. Парадоксально, но после этого события мы вместе с министром обороны как можно скорее рассмотрим вопрос дальнейшей помощи Украине. Это включает, при необходимости, дополнительные ракеты к Patriot, потому что наше намерение заключается в том, чтобы Украина не проиграла эту войну», – заявил Туск.

Также польский премьер рассказал, что общался с президентом Украины. После разговора с ним он предположил, что ближайшие 100 дней могут стать решающими для исхода войны россии против Украины.

«После моего разговора с президентом Зеленским мне вполне понятно, что следующие 100 дней могут решить исход этой войны. Сейчас, я бы сказал, что шансы – пятьдесят на пятьдесят», – отметил польский премьер.

В то же время Туск подчеркнул, что ход событий в значительной степени зависит от решений, которые будет принимать Вашингтон.

«Многое зависит от решений, принятых президентом Соединенных Штатов», – добавил Туск.

Также он убежден, что ракета рф не попала бы в Польшу, если бы Украина имела достаточно средств ПВО.

«Я знаю, что сейчас может быть не очень популярно говорить хорошо об Украине. Но я знаю, и это знание гораздо важнее, что безопасность Польши напрямую зависит от эффективных действий украинских войск, в частности в воздухе. Если бы украинцы имели гораздо больше того, о чем они постоянно просят, возможно, эта ракета не попала бы в Польшу», – сказал политик.

Напомним, российская армия ночью 30 июля атаковала Украину баллистикой, крылатыми ракетами и БПЛА.

Одна из крылатых ракет, которой рф атаковала запад Украины, залетела на территорию Польши утром 30 июля. Там объявили тревогу, а позже сообщили о падении неизвестного объекта.

Впоследствии правительство страны созвало экстренное совещание с участием министра обороны и представителей соответствующих служб.

Тем временем сейчас известно, что в результате удара российской армии по Львову пострадали по меньшей мере 34 человека. Один мужчина погиб.

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