Россияне нанесли удар по Павлограду, есть жертва и раненые

Национальная безопасность
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Оккупанты 30 июля нанесли удар по городу Павлоград. В результате удара погиб один человек, еще пятеро получили ранения.
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российская оккупационная армия в четверг, 30 июля, нанесла удар по городу Павлоград Днепропетровской области. В результате удара погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По информации местных властей, оккупанты атаковали многоэтажный жилой дом, там загорелись квартиры.

Среди пострадавших – двое детей в возрасте 11 и 14 лет. Их, а также еще одну женщину госпитализировали. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Напомним, что враг в ночь на 30 июля нанес массированный удар по территории Украины. В результате ракетной атаки на пригород Кривого Рога погибли шесть человек, среди них 6-летняя девочка и мальчики в возрасте 11 и 17 лет. Еще двоих мальчиков 6 и 15 лет достали из-под завалов. В Кривом Роге объявили День траура.

А во Львове до 34 человек выросло количество пострадавших в результате ночной атаки российской федерации.

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