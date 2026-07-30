Нацбанк повысил учетную ставку до 15,5%

Правление Национального банка Украины впервые с начала 2025 года решило повысить учетную ставку с 15% до 15,5% годовых.

Соответствующее решение приняли во время заседания комитета по вопросам монетарной политики 30 июля, сообщает пресс-служба НБУ.

«Решено повысить учетную ставку до 15,5% с учетом устойчивого усиления фундаментального ценового давления и более существенного ускорения общей инфляции к концу года», – говорится в сообщении НБУ.

Регулятор объясняет, что это решение направлено на сохранение привлекательности гривневых активов, устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных ожиданий.

2 июля 2026, 14:03 Как большая война повлияла на объемы прямых инвестиций в Украину Прямые инвестиции в Украину значительно сократились за годы вторжения рф из-за роста рисков для инвесторов. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

«Это позволит уже в 2027 году вернуть инфляцию на траекторию замедления к цели 5%. НБУ готов и дальше использовать монетарный инструментарий, в частности дополнительно усиливать процентную политику для сдерживания ценового давления», – пояснили в пресс-службе Нацбанка.

Также регулятор обновил свой макропрогноз, в частности улучшил ожидаемый рост ВВП в 2026 году с 1,3% до 1,8%. Прогноз инфляции НБУ, наоборот, ухудшил – с 9,4% до 10%.

Инфляция ускорялась с начала 2026 года. Весомую роль в этом сыграл рост цен на топливо в связи с удорожанием нефти. Последнее произошло во всем мире из-за начала войны США и Израиля против Ирана. Это, в свою очередь, повлияло и на текущее решение НБУ по учетной ставке.

«На протяжении последних недель также выросли риски, связанные с войной на Ближнем Востоке. Цены на нефть снова начали расти после периода определенного снижения. Дальнейшая эскалация войны на Ближнем Востоке может усилить негативные последствия для экономики Украины», – отметили в Нацбанке.

Напомним, 30 июля Украина получила очередной транш от Европейского Союза в размере 3,47 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan.

Также мы писали, что 10 июля Национальный банк Украины объявил о введении в обращение новой банкноты номиналом 2000 гривен. Она появится в наличных обращениях 4 сентября 2026 года. Новую банкноту посвятили украинскому поэту, правозащитнику и диссиденту Василию Стусу.

Позже в НБУ объяснили, повлияет ли введение в обращение банкноты в 2000 гривен на инфляцию.

Кроме этого мы сообщали, что Международные резервы Украины по итогам июня выросли на 12,1% и по состоянию на 1 июля достигли 51,27 млрд долларов США.

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