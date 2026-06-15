«Путин должен быть проклят на века» – Сибига об ударе по Киево-Печерской лавре

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко отреагировал на ночной удар российских войск по столичной святыне – Киево-Печерской лавре. Он назвал путина худшим варваром в истории и заявил, что Украина инициирует соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и другие международные механизмы.

Об этом глава украинского МИД написал в Телеграм-канале 15 июня.

«Мы срочно инициируем все соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и все другие международные механизмы, требуя немедленного и адекватного ответа на это государственное варварство», – написал Сибига.

Также он заявил, что российский диктатор владимир путин навсегда вписал свое имя в список худших варваров в истории, нанеся удар по Киево-Печерской лавре, одной из крупнейших святынь христианства.

Сибига уверен, что путин «должен быть проклят на века» и отметил, что россия обязательно проиграет эту войну. Также он сравнил армию рф с террористами ИГИЛ, отметив, что россия превзошла в своих преступлениях даже эту группировку.

«От Орды в 13 веке до нацистов и большевиков в 20 веке, святые места Киева подвергались многочисленным варварским нападениям. Сейчас мы имеем дело с российскими террористами, которые уже превзошли ИГИЛ в своих преступлениях против культурного наследия. Только российские подонки, у которых нет ничего святого, могут намеренно повредить Киево-Печерскую лавру, уникальный объект наследия ЮНЕСКО, находящийся под особой охраной», – написал он.

Украина, по его словам, срочно инициирует все соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и все другие международные механизмы, требуя немедленного и адекватного ответа на «государственное варварство».

Также в МИД ожидают жесткой реакции от международных институтов и столиц.

«Никаких расплывчатых слов, молчания или слабых шагов. Необходимы действия, чтобы остановить российское варварство», – подчеркнул Сибига.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Юлия Свириденко, глава МВД Игорь Клименко и предстоятель ПЦУ Епифаний прибыли в Лавру, которую атаковала ночью россия, чтобы собственными глазами увидеть последствия и проинспектировать место преступления рф.

Во время осмотра святыни президент Украины заявил журналистам, что не считает этот удар случайностью, а на вопрос, что бы он сказал путину, ответил: «мы еще скажем».

«Путин абсолютно цинично нанес массированный удар по Украине. Я думаю, это не случайно, они несколько дней собирали ракеты, и ждали, чтобы не сделать это до поздравления Трампа», – добавил Зеленский.

По предварительным данным СМИ, пострадало более 5 объектов национального наследия. Верхушка собора сильно повреждена, под угрозой внутренние фрески и иконостас.

В свою очередь митрополит Епифаний заявил, что враг пытается духовно сломить украинцев, поскольку у него ничего не получается на фронте, но «мы сильны, и выстоим», отметил он. В то же время он призвал представителей УПЦ МП «опомниться».

По его словам, глава РПЦ патриарх Кирилл благословляет «священную войну», а россияне, которые не могут завладеть святыней, пытаются ее разрушить.

«Они таким образом пытаются духовно нас сломить. Но мы пройдем эти испытания. Этот собор неоднократно в истории видел разрушения, и мы восстановим всё», – заявил предстоятель ПЦУ.

Также он призвал всех, кто подчиняется Москве, объединяться и наконец понять, что враг един, и он хочет поработить и уничтожить украинский народ. Но «мы этого не дадим сделать».

Как известно, ночью 15 июня российская армия нанесла массированный удар по Украине с применением 611 БПЛА и 70 ракет, в частности «Цирконов» и баллистических «Искандеров». ПВО обезвредила 582 беспилотника и 50 ракет, в том числе пять из шести «Цирконов».

В Киеве гремели мощные взрывы. По последним данным, известно о 5 погибших и более 30 пострадавших. Повреждения зафиксированы почти во всех районах столицы.

Под удар оккупантов попал Успенский собор Киево-Печерской лавры. Там вспыхнул масштабный пожар, который ликвидировали специалисты ГСЧС.

Кроме того, в столице в результате российской атаки получила повреждения Национальная киностудия имени Александра Довженко – одна из старейших киностудий Украины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.