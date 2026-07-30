В Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации

В Чугуевском районе Харьковщины расширили зону обязательной эвакуации из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Соответствующее решение принято на заседании Совета обороны области, сообщил начальник областной военной администрации Олег Синегубов.

Эвакуация будет касаться девяти населенных пунктов Старосалтовской общины. Для семей с детьми она будет проводиться принудительным способом. По информации Синегубова, в настоящее время в этих селах проживают 865 человек, среди которых 58 детей и 64 маломобильных человека.

«Решение было принято в связи с ростом интенсивности вражеских обстрелов населенных пунктов Старосалтовской общины», – написал начальник ОВА.

Он добавил, что для эвакуации уже определены маршруты вывоза населения и подготовлены места временного проживания.

Напомним, в начале июля в Харьковской области уже расширяли зону обязательной эвакуации гражданского населения.

А в июне в Синельниковском районе Днепропетровской области начали принудительную эвакуацию семей с детьми еще из 23 населенных пунктов.

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