Россия постепенно теряет инициативу в войне, но ещё не проигрывает – Зеленский

Президент Володимир Зеленський заявил, что россия постепенно теряет инициативу в войне против Украины, однако говорить о поражении еще рано.

Об этом стало известно из интервью главы государства для The Guardian.

Он отметил, что военная ситуация для Украины сейчас является одной из лучших за последние два с половиной года, однако говорить о завершении войны в пользу Киева пока рано.

«Мы не можем сказать, что россия проигрывает эту войну. Но можем сказать, что они день за днем теряют инициативу», – сказал Зеленский.

По его словам, российское наступление на востоке Украины в значительной степени замедлилось, а потери армии рф остаются высокими. Ежемесячно россия теряет более 30 тысяч военных, из которых большинство – погибшие или тяжело раненые.

«Это очень большое количество. Это означает, что они не побеждают в войне», – подчеркнул президент.

12 мая 2026, 18:40 Когда закончится война: действительно ли россия теряет инициативу Слова диктатора путина о том, что война скоро завершится, могут базироваться на ложных данных.

Зеленский также заявил, что Кремль продолжает массированные удары по украинским городам, пытаясь оказывать давление на гражданское население, хотя его продвижение на фронте фактически останавливается. Украинские силы, по его словам, наносят удары по российской логистике и инфраструктуре, в частности во временно оккупированном Крыму и на территории рф.

Отдельно он отметил, что российский диктатор владимир путин «играет в игры» с президентом США Дональдом Трампом, пытаясь затягивать войну и манипулировать переговорными процессами. По словам Зеленского, он неоднократно предупреждал американскую сторону, что путин не был искренен в своих намерениях относительно завершения конфликта.

В то же время президент Украины подчеркнул, что россия все больше теряет международное влияние и оказывается в изоляции из-за влияния санкций.

«Они теряют влияние в разных странах… Они изолированы в Европе и также от Соединенных Штатов. Итак, они одни», – сказал Зеленский.

Несмотря на это, глава государства подчеркнул, что россия продолжает войну, а ее руководство публично настаивает на неизменности территориальных требований и продолжении боевых действий.

Напомним, недавно Зеленский заявил, что согласился бы на замораживание линии фронта на нынешних позициях, если это станет самым быстрым путем к завершению войны с россией.

Также известно, что 4 июня президент Владимир Зеленский отправил открытое письмо российскому диктатору владимиру путину, где призвал завершить войну и предложил встретиться лично для переговоров на нейтральной территории.

Впрочем, путин отклонил это предложение, заявив, что сейчас не видит целесообразности в контактах с украинским лидером. Он аргументировал это тем, что проведению встречи должно предшествовать «нахождение решения по урегулированию конфликта».

Зеленский в ответ анонсировал проведение новых спецопераций СБУ против россии, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя отказ путина от прямых переговоров, подчеркнул, что руководитель рф упустил возможность выйти из войны, которая уже стала провальной для российской стороны.

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