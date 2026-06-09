Зеленский о письме к путину: я получил результат, который был нужен

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в течение последнего месяца послал ряд писем к международным партнерам и отдельным политикам. По его словам, обращение к российскому диктатору путину принесло ожидаемый результат.

Заявление главы государства прозвучало на пресс-конференции после встречи лидеров стран Северной Европы и Балтии в Таллинне.

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Зеленский объяснил, что, например, коммуникация со США была направлена на то, чтобы сместить фокус внимания Вашингтона с других глобальных кризисов на ситуацию в Украине и вопрос усиления оборонных возможностей.

«В течение одного месяца я отправил несколько писем в разные институты, начиная с ЕС, президенту США, конгрессу США, а также путину. У меня были разные цели...Я не могу поделиться с вами всеми деталями, но мое государство нуждается в очень большом количестве антибаллистических возможностей. Я получил результат, но я не могу сейчас поделиться тем, какой это был результат, но я это сделал», – сказал президент.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что преследовал конкретную цель и в обращении к российскому руководству.

«У меня была цель, отправляя письмо путину, и я думаю, что я получил результат, который был нужен», – резюмировал он.

Напомним, вечером 4 июня президент Владимир Зеленский обратился к путину с открытым письмом, в котором предложил провести двустороннюю встречу на нейтральной территории.

Путин после этого сказал, что пока не заинтересован во встрече с украинским лидером. По словам диктатора, перед организацией такой встречи «необходимо найти решение по урегулированию конфликта». Зеленский в ответ на слова путина анонсировал новые операции СБУ против россии.

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