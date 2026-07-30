В Минэнерго предупредили о возможном возвращении графиков отключений света

Общество
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В августе на фоне аномальной жары Украина может столкнуться с ростом потребления электроэнергии из-за возможного возврата графиков отключения света и ограничения мощности.
Слово и дело

В Украине готовятся к максимальным нагрузкам на энергосистему в следующем месяце на фоне аномальной жары, из-за этого возможно возвращение графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Об этом сообщает первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль.

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«Готовим энергосистему Украины к максимальным августовским нагрузкам. Уже на следующей неделе синоптики прогнозируют аномальную жару, которая, по нашим расчетам, может увеличить потребление электроэнергии на 1 ГВт», – написал министр.

Согласно словам Шмыгаля, на совещании с руководством Укрэнерго, Энергоатома, Укргидроэнерго, Нафтогаза и НКРЭКУ обсуждалось, как именно обеспечить баланс в энергосистеме в соответствующий период.

При этом ситуацию усложняет то, что на этот же период приходятся плановые ремонты на генерирующих мощностях.

Отмечается, что уже откорректированы графики ремонтов на объектах генерации, в частности энергоблоков АЭС, готовится решение об увеличении объемов импорта электроэнергии, а также стимулировании закупок импортируемой электроэнергии бизнесом для собственного потребления.

Шмыгаль подчеркнул, что также будет максимально привлечена доступная внутренняя генерация, прежде всего дополнительная газовая и имеющиеся мощности тепловой генерации.

«Рассчитываем, что эти и дополнительные меры обеспечат потребности потребителей в полном объеме. В то же время Укрэнерго готовится и к возможному применению графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса», – добавил Шмыгаль.

Напомним, по состоянию на утро четверга, 30 июля, в результате российских атак на объекты энергетической инфраструктуры часть потребителей в шести областях остались без электроснабжения. Самая сложная ситуация с отключениями света зафиксирована в Сумской области.

Ранее украинцев предупреждали, что из-за роста потребления летом и ремонтов оборудования электросети будут работать в напряженном режиме. Поэтому необходимо зарядить гаджеты и зарядные станции.

Также украинцам начали рассылать фейковые письма от имени Укрэнерго с якобы графиками отключения света со вшитым вредоносным программным обеспечением.

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