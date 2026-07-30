Во Львове из-под завалов пятиэтажки извлекли тело погибшего (дополнено)

Во Львове под завалами разрушенной российским ударом пятиэтажки обнаружили тело одного погибшего.

Об этом днем 30 июля сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Телеграм-канале.

«К сожалению, под завалами пятиэтажки во Львове, пострадавшей от ракетного удара, обнаружили тело мужчины. Соболезнования родным», – написал он.

30 июля 2026, 09:59 Президент озвучил количество погибших и пострадавших в результате ночной атаки рф В Украине в результате массированной атаки рф 30 июля известно уже о 8 погибших. Среди жертв – семья с Днепровщины и мужчина из столицы.

Также глава ОВА отметил, что спасатели продолжают работать на месте террористического удара россии. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Известно, что из-под завалов пятиэтажки уже удалось деблокировать девять человек. Большинство из них госпитализировали. По предварительной информации, самой старшей пострадавшей – 93 года, самому младшему мальчику – 6.

Позже мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что погибшим оказался сотрудник полиции.

«К сожалению, имеем подтвержденное трагическое известие. Под завалами дома по улице Патона спасатели деблокировали тело 35-летнего Владимира Шандры – сотрудника полиции Львовщины. Искренние соболезнования родным, близким и коллегам», – написал он.

Напомним, российская армия ночью 30 июля атаковала Украину баллистикой, крылатыми ракетами и БПЛА.

В результате удара пострадали по меньшей мере 34 человека. Известно, что среди травмированных – трое детей в возрасте 6, 13 и 15 лет. Также ранены сотрудник ГСЧС и полицейский.

Также в Польше утром 30 июля объявляли воздушную угрозу из-за российских атак по Украине.

Позже правительство страны созвало экстренное совещание с участием министра обороны и представителей соответствующих служб.

Тем временем президент Владимир Зеленский заявил, что в результате массированной атаки российской федерации на Украину в ночь на 30 июля погибли восемь человек.

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