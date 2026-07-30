Во Львове из-под завалов пятиэтажки извлекли тело погибшего (дополнено)

Национальная безопасность
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Во Львове появилась жертва удара армии российской федерации по многоэтажке. Из-под завалов извлекли тело мужчины без признаков жизни.
ГСЧС Украины

Во Львове под завалами разрушенной российским ударом пятиэтажки обнаружили тело одного погибшего.

Об этом днем 30 июля сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Телеграм-канале.

«К сожалению, под завалами пятиэтажки во Львове, пострадавшей от ракетного удара, обнаружили тело мужчины. Соболезнования родным», – написал он.

Президент озвучил количество погибших и пострадавших в результате ночной атаки рфВ Украине в результате массированной атаки рф 30 июля известно уже о 8 погибших. Среди жертв – семья с Днепровщины и мужчина из столицы.

Также глава ОВА отметил, что спасатели продолжают работать на месте террористического удара россии. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Известно, что из-под завалов пятиэтажки уже удалось деблокировать девять человек. Большинство из них госпитализировали. По предварительной информации, самой старшей пострадавшей – 93 года, самому младшему мальчику – 6.

Позже мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что погибшим оказался сотрудник полиции.

«К сожалению, имеем подтвержденное трагическое известие. Под завалами дома по улице Патона спасатели деблокировали тело 35-летнего Владимира Шандры – сотрудника полиции Львовщины. Искренние соболезнования родным, близким и коллегам», – написал он.

Напомним, российская армия ночью 30 июля атаковала Украину баллистикой, крылатыми ракетами и БПЛА.

В результате удара пострадали по меньшей мере 34 человека. Известно, что среди травмированных – трое детей в возрасте 6, 13 и 15 лет. Также ранены сотрудник ГСЧС и полицейский.

Также в Польше утром 30 июля объявляли воздушную угрозу из-за российских атак по Украине.

Позже правительство страны созвало экстренное совещание с участием министра обороны и представителей соответствующих служб.

Тем временем президент Владимир Зеленский заявил, что в результате массированной атаки российской федерации на Украину в ночь на 30 июля погибли восемь человек.

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