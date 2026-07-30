Обыски в ТЦК: в ДБР объявили о первых результатах спецоперации

В четверг, 30 июля, во время операции «Честный призыв» Государственное бюро расследований в одном из столичных ТЦК разоблачило схему незаконного изменения данных военнообязанных в реестре «Оберег» за взятку.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

17 марта 2026, 12:37 Модели мобилизации в мире и в Украине: как страны комплектуют свои армии Инфографика «Слово и дело» показывает, в каких странах мира предусмотрена контрактная армия, а в каких – срочная служба. В Украине во время военного положения действует принудительная мобилизация, а призыв на срочную службу – отменен.

«Первые результаты операции «Честный призыв»: ГБР разоблачило в одном из столичных ТЦК механизм незаконного удаления данных из реестра за 2,5 тыс. долларов», – говорится в сообщении.

По данным следствия, бывшая работница ТЦК, ее сожитель и действующий оператор центра за деньги помогали военнообязанным избавиться от статуса нарушителя воинского учета, пройти процедуры без мобилизации и получить время для оформления бронирования.

Как отмечается, сотрудник ТЦК использовал собственный электронный ключ доступа к реестру и незаконно изменял информацию о военнообязанных. В частности, он отменял статус розыска или нарушителя, менял место воинского учета и создавал записи о сверке данных, вручении документов и направлении на ВВК.

«Участники махинации установили четкие тарифы на свои «услуги»: 2,5 тыс. долларов – за удаление данных о нарушении воинского учета в отношении лиц рядового и сержантского состава; 3 тыс. долларов – в отношении офицеров; 1,7 тыс. долларов – за организацию прохождения военно-врачебной комиссии без принятия мер по мобилизации», – сообщили в ГБР.

Бюро задокументировало 18 эпизодов получения по $2,5 тысячи за удаление из реестра сведений о нарушении воинского учета конкретным военнообязанным. Установлено, что должностное лицо ТЦК систематически использовало служебный доступ и аналогичным способом изменило данные в отношении значительного количества военнообязанных.

Оператору ТЦК сообщили о подозрении в несанкционированном изменении информации в автоматизированной системе. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Также ‎ГБР устанавливает всех причастных к махинации и проверяет другие возможные факты незаконного вмешательства в государственные информационные системы.

Как известно, ГБР совместно с Генштабом ВСУ проводит следственные действия в более чем 100 территориальных центрах комплектования и соцподдержки в рамках спецоперации «Честный призыв».

Напомним, сегодня, 30 июля, в Одесской области задержан начальник одного из отделов ТЦК и СП, который требовал талоны на 500 литров дизтоплива за снятие военнообязанного с розыска и содействие его бронированию.

Ранее мы сообщали, что больше всего нарушений прав граждан со стороны работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) фиксируют на Закарпатье. Значительное количество таких случаев также приходится на Одесскую и Днепропетровскую области.

Также недавно правоохранители начали расследование по факту смерти 52-летнего мужчины, которого госпитализировали с тяжелыми телесными повреждениями после пребывания в Кременчугском РТЦК и СП.

А на прошлой неделе Военная служба правопорядка (ВСП) инициировала масштабную волну внезапных проверок в ТЦК и СП по всей Украине. По словам нардепа Алексея Гончаренко, во время этих рейдов было выявлено более 200 правонарушений.

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