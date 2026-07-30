Россия продлила запрет на экспорт бензина до февраля 2027 года

Российская федерация продлила полный запрет на экспорт бензина еще на шесть месяцев. Новые ограничения будут действовать до 31 января 2027 года.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на решение Правительства.

«Правительство рф ввело новый временный запрет на вывоз отдельных видов топлива и утвердило ряд других мер для повышения доступности нефтепродуктов», – говорится в сообщении российского Кабмина.

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Отмечается, что этим запретом Кремль хочет стабилизировать ситуацию на внутреннем топливном рынке.

В частности, запрещен экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей. Как известно, предыдущий запрет на экспорт дизтоплива и бензина для производителей заканчивался 31 июля.

«Согласно подписанному постановлению, временный запрет на экспорт топлива будет действовать с 1 августа по 31 января 2027 года. При этом с 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, вывозимые с территории россии непосредственными производителями, иностранным государствам на основании решений правительства», – говорится в сообщении.

Также в россии введен особый порядок поставок топлива аграриям, который будет действовать до 1 ноября. Эта мера вроде как должна обеспечить агропромышленный комплекс регулярными поставками топлива в период сезонных полевых работ.

Напомним, из-за постоянных украинских ударов по НПЗ в первой половине 2026 года в россии возник серьезный дефицит бензина. Чтобы спасти ситуацию, Кремль запретил экспорт топлива, начал покупать его в Казахстане и Индии и ввел ограничения на АЗС в ряде регионов.

Также сообщалось, что топливный кризис тормозит в россии работу сельхозтехники и логистики.

Тем временем российский автомобильный рынок начал терять темпы роста на фоне топливного кризиса, вызванного ударами беспилотников по объектам нефтеперерабатывающей отрасли.

Кроме того, СМИ писали, что россия перенаправляет топливо из Сибири в Москву, чтобы избежать тотального дефицита.

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