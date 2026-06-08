Зеленский допустил заморозку линии фронта для начала переговоров с рф

Национальная безопасность
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на заморозку линии фронта на текущих позициях, если это станет кратчайшим путем к прекращению войны и переходу к дипломатическому урегулированию.
Фото: AFP-JIJI

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласился бы на заморозку линии фронта на нынешних позициях, если это станет самым быстрым путем к завершению войны с россией.

Об этом глава государства сказал в интервью Sky News.

Когда закончится война: действительно ли россия теряет инициативуСлова диктатора путина о том, что война скоро завершится, могут базироваться на ложных данных.

Отвечая на вопрос журналистки о возможном формате будущего перемирия, Зеленский подтвердил, что готов рассматривать вариант фиксации боевых позиций там, где они находятся сейчас.

«Да. Это самый быстрый путь», – отметил президент.

В то же время он подчеркнул, что Украина стремится не просто к временному прекращению боевых действий, а к такому завершению войны, которое не позволит россии возобновить агрессию в будущем.

По словам Зеленского, заморозка линии фронта должна стать лишь первым шагом к дипломатическому урегулированию конфликта.

«Речь идет не просто о заморозке. Самый быстрый путь – это зафиксировать ситуацию и перевести процесс в дипломатическую плоскость», – объяснил он.

На вопрос, не будет ли это означать фактическое выполнение требований Москвы, президент ответил отрицательно. Он подчеркнул, что приоритетом остается сохранение жизней украинцев.

«Остаться там, где мы находимся сейчас, означает дать людям в Украине больше возможностей спасти своих детей, а военным – вернуться домой. Для нас это очень важно», – заявил Зеленский.

Напомним, 4 июня президент Владимир Зеленский направил открытое письмо российскому диктатору владимиру путину, где призвал завершить войну и предложил встретиться лично для переговоров на нейтральной территории.

Впрочем, путин отклонил это предложение, заявив, что пока не видит целесообразности в контактах с украинским лидером. Он аргументировал это тем, что проведению встречи должно предшествовать «нахождение решения по урегулированию конфликта».

Зеленский в ответ анонсировал проведение новых спецопераций СБУ против россии, а министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя отказ путина от прямых переговоров, подчеркнул, что руководитель рф упустил возможность выйти из войны, которая уже стала провальной для российской стороны.

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