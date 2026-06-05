«Не вижу смысла»: Путин отреагировал на предложение Зеленского провести встречу

Российский диктатор владимир путин отреагировал на открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского. Он сказал, что пока не заинтересован во встрече с украинским лидером.

Заявление прозвучало во время Петербургского международного экономического форума.

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«Мне вчера еще мой пресс-секретарь Песков показал это письмо, честно говоря, я не успел посмотреть. Сегодня с утра мне Песков опять эту бумажку подсунул, я ее посмотрел, так, бегло, но тем не менее», – сказал он.

После этого модератор мероприятия уточнил, планирует ли путин провести двусторонние переговоры с Зеленским, на что тот ответил: «Пока не вижу смысла».

По словам диктатора, перед организацией такой встречи «необходимо найти решения по урегулированию конфликта».

Путин также утверждает, что неназванный российский бизнесмен примерно три недели назад ездил в Киев, где якобы встретился с Зеленским. При этом бизнесмен не имел официального мандата на переговоры.

«Он вернулся, я с ним встретился. Ну, кроме всякой шелухи, самое главное – господин Зеленский просил о встрече. Я говорю: «Я никогда не отказывался». Но встречаться, как у нас говорят, – из пустого в порожнее перекладывать», – заявил президент рф.

Напомним, вечером 4 июня президент Владимир Зеленский обратился к путину с открытым письмом, в котором предложил провести двустороннюю встречу на нейтральной территории.

До этого Зеленский говорил, что до начала следующей зимы существует «окно возможностей» для дипломатического урегулирования войны с россией. По его словам, рф постепенно теряет инициативу на поле боя, что может создать предпосылки для переговорного процесса.

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