СБУ задержала российских агентов, устроивших теракты в Одессе 28 июля

Национальная безопасность
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Правоохранители задержали трех агентов рф, подозреваемых в совершении двух терактов в Одессе 28 июля.
Иллюстративное фото / СБУ

Правоохранители в течение последних суток задержали трех агентов рф, подозреваемых в совершении двух терактов в Одессе 28 июля. По данным следствия, они заложили самодельные взрывные устройства под автомобили украинского военнослужащего и гражданского водителя.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Исполнителями первого теракта оказались двое студентов местного техникума. Они заминировали автомобиль военного, а рядом установили скрытую видеокамеру, замаскированную под коробку из-под сока. Через нее российские кураторы дистанционно отследили момент приближения военного к машине и взорвали взрывчатку.

В результате взрыва военнослужащий получил легкие травмы, а автомобиль получил значительные повреждения.

Стражи порядка также задержали еще одного исполнителя – ранее судимого за наркопреступления жителя Одессы. По версии следствия, он заложил почти полкилограмма взрывчатки в тротиловом эквиваленте под автомобиль подрабатывавшего таксистом гражданского мужчину. При движении авто российские спецслужбы дистанционно активировали взрывное устройство. Водитель погиб на месте, а его пассажирка получила тяжелые ранения.

Следствие установило, что всех троих фигурантов завербовали через Telegram-каналы, где предлагали «легкий» заработок. В ходе обысков у них изъяли мобильные телефоны и SIM-карты с доказательствами сотрудничества с врагом.

«Двум из фигурантов следователи Службы безопасности уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Еще одному – по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели человека). Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Злоумышленники находятся под стражей», – рассказали в СБУ.

Напомним, накануне контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ, который корректировал атаки войск рф в Харьковской области.

Также сообщалось, что Служба безопасности Украины в ходе спецоперации задержала двух российских агентов, готовивших убийство десятков украинских военнослужащих в Харьковской области, организовав для них «благотворительную» вечеринку.

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СБУ Одесса Теракт Война в Украине Агент россии
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