Путин заявил о намерении усилить удары по территории Украины

Президент россии владимир путин заявил, что его армия будет наращивать удары по территории Украины.

Слова диктатора приводят росСМИ.

10 июня 2026, 16:46 Параноики проскочили точку стратегического перелома и не заметили. Колонка Леонида Швеца Путин сделал главную в жизни ставку на войну против Украины. Он перепробует все доступные средства эскалации, и это означает, что Украину ждет новый тяжелый период.

Путин решил оправдать свое решение необходимостью «ответа» на удары Сил обороны по российским военным объектам.

«Мы должны, и это следующая задача, отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у них желание нападать на наши гражданские объекты», – пригрозил он.

По словам диктатора, Украина якобы не сможет нанести россии «такой ущерб в экономической сфере, на который они рассчитывают»

«А мы будем это делать все с большими нашими возможностями. Они у нас серьезные и они будут только увеличиваться по мере роста оборонной промышленности рф», – заявил путин.

Напомним, в начале июня президент Владимир Зеленский отправил открытое письмо российскому диктатору, в котором призвал завершить войну и предложил встретиться лично для переговоров на нейтральной территории.

Впрочем, путин отклонил это предложение, заявив, что сейчас не видит целесообразности в контактах с украинским лидером. Он аргументировал это тем, что проведению встречи должно предшествовать «нахождение решения по урегулированию конфликта».

Зеленский после этого заявил, что россия постепенно теряет инициативу в войне против Украины, однако говорить о поражении еще рано.

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