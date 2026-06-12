Путин заявил о намерении усилить удары по территории Украины

Президент россии владимир путин заявил, что его армия будет наращивать удары по территории Украины.
Слова диктатора приводят росСМИ.
Путин решил оправдать свое решение необходимостью «ответа» на удары Сил обороны по российским военным объектам.
«Мы должны, и это следующая задача, отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у них желание нападать на наши гражданские объекты», – пригрозил он.
По словам диктатора, Украина якобы не сможет нанести россии «такой ущерб в экономической сфере, на который они рассчитывают»
«А мы будем это делать все с большими нашими возможностями. Они у нас серьезные и они будут только увеличиваться по мере роста оборонной промышленности рф», – заявил путин.
Напомним, в начале июня президент Владимир Зеленский отправил открытое письмо российскому диктатору, в котором призвал завершить войну и предложил встретиться лично для переговоров на нейтральной территории.
Впрочем, путин отклонил это предложение, заявив, что сейчас не видит целесообразности в контактах с украинским лидером. Он аргументировал это тем, что проведению встречи должно предшествовать «нахождение решения по урегулированию конфликта».
Зеленский после этого заявил, что россия постепенно теряет инициативу в войне против Украины, однако говорить о поражении еще рано.
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