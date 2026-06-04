«Хватит войны»: Зеленский написал открытое письмо путину

Политика
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Президент Зеленский написал открытое письмо российскому диктатору владимиру путину, в котором предложил встречу на нейтральной территории.
Коллаж: Слово и дело

Президент Владимир Зеленский обратился к российскому диктатору владимиру путину с открытым письмом, в котором предложил провести двустороннюю встречу на нейтральной территории.

Письмо было опубликовано на сайте главы украинского государства.

Зеленский подчеркнул, что за 26 лет у власти путин превратил отношения между народами в тематику «исключительно попаданий и потерь», однако сейчас ресурсы россии стремительно сокращаются, а общество и элиты рф демонстрируют усталость от войны. По данным разведки, Кремль рассматривает планы боевых действий вплоть до 2028 года, пытаясь втянуть в противостояние Беларусь и Приднестровье.

Президент подчеркнул, что Киев стремится завершить конфликт в формате прямых переговоров и призвал определить четкую дату двустороннего саммита.

«Все слышали, как ваши представители, улыбаясь, говорили, что я вроде бы могу приехать в Москву. Но после таких 26 лет украинскому лидеру в вашей столице, как и российскому лидеру в Киеве, делать нечего. Есть страны, традиционно принимающие лидеров для решения вопросов войны и мира. Швейцария, Турция, страны Арабского мира – многие могут и хотят принять эту встречу. Именно лидеры решают ключевые вопросы – так было всегда. Я предлагаю определить четку дату встречи», – написал он.

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