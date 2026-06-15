Зеленский и Трамп обсуждали возможность проведения встречи с путиным в США

Президент Владимир Зеленский поговорил с американским лидером Дональдом Трампом о встрече с российским диктатором владимиром путиным на американской территории. Однако, глава Кремля этого не хочет.

Об этом говорится в обращении президента к Межправительственной конференции Европейского Союза, обнародованном в соцсетях.

10 июня 2026, 16:46 Параноики проскочили точку стратегического перелома и не заметили. Колонка Леонида Швеца Путин сделал главную в жизни ставку на войну против Украины. Он перепробует все доступные средства эскалации, и это означает, что Украину ждет новый тяжелый период.

Как отмечается, главе Кремля предлагали встретиться в любом месте, где можно было бы принять реальные решения по завершению полномасштабной войны в Украине.

«Мы предлагали путину встретиться в любом месте, где можно было бы принять реальные решения для завершения войны. Он этого не хочет. Мы обсуждали со США и Францией возможность встречи с россией на полях G7 с участием всех демократических государств. Путин этого не хочет», – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что вчера, 14 июня, обсудил с лидером Белого дома, что такую встречу можно было бы организовать в США «в формате, в котором путину было бы значительно сложнее отказать по крайней мере президенту Трампу».

«Мы увидим, что из этого выйдет. Если россия откажется и от этого шанса, потребуется дополнительное давление», – добавил он.

Как известно, Зеленский сообщил о проведении «прекрасного» телефонного разговора с лидером Соединенных Штатов. Также Зеленский заявил, что предложил российскому диктатору провести встречу во время саммита «Большой семерки», который пройдет 15-17 июня во Франции.

В частности, накануне Трамп заявил о намерении сосредоточить свои усилия на урегулировании войны россии против Украины после завершения конфликта с Ираном.

Напомним, в начале июня президент Зеленский направил открытое письмо российскому диктатору, в котором призвал завершить войну и предложил встретиться лично для переговоров на нейтральной территории.

Впрочем, путин отклонил это предложение, заявив, что сейчас не видит целесообразности в контактах с украинским лидером. Он аргументировал это тем, что проведению встречи должно предшествовать «нахождение решения по урегулированию конфликта».

Зеленский после этого заявил, что россия постепенно теряет инициативу в войне против Украины, однако говорить о поражении еще рано.

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