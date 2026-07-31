ЕС утвердил новые условия получения временной защиты для части украинцев – СМИ

Совет Европейского Союза официально продлил действие режима временной защиты для граждан Украины до 4 марта 2028 года. Одновременно страны ЕС согласовали новые требования для военнообязанных украинцев, которые будут обращаться за этим статусом.
Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, пишет «Европейская правда».
Согласно принятому решению, украинцы и дальше смогут пользоваться механизмом временной защиты до 4 марта 2028 года.
В то же время для военнообязанных граждан Украины, которые только будут прибывать в страны ЕС и еще не имеют этого статуса, вводят дополнительное условие. Они должны подтвердить, что не имеют нарушений требований украинского законодательства о воинском учете.
В частности, для этого могут потребоваться:
- штамп о законном пересечении государственной границы Украины;
- бумажные или электронные документы, подтверждающие право на отсрочку или иное исключение из мобилизации;
- документы, удостоверяющие выполнение требований украинского законодательства о воинской обязанности.
В Совете ЕС подчеркнули, что новые правила не распространяются на украинцев, которые уже получили временную защиту. Они касаются только тех военнообязанных граждан, которые будут прибывать в страны Евросоюза после вступления в силу соответствующих изменений.
Напомним, ранее страны Европейского Союза согласовали продление временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2028 года. В то же время отныне ее будут предоставлять только тем, кто «выполняет свои воинские обязанности в Украине».
Также сообщалось, что Киев и Берлин создали совместную рабочую группу для поиска механизмов возвращения украинцев мобилизационного возраста, нелегально покинувших родину.
В то же время Дания отменила возможность получения временной защиты для украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, подлежащих военной службе. Похожую инициативу уже одобрили в Эстонии и Польше.
На этом фоне глава правительства Венгрии Петер Мадьяр выступил против соответствующей инициативы Еврокомиссии, заявив об отказе ограничивать временную защиту для мужчин из Украины.
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