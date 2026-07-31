ЕС утвердил новые условия получения временной защиты для части украинцев – СМИ

Совет Европейского Союза официально продлил действие режима временной защиты для граждан Украины до 4 марта 2028 года. Одновременно страны ЕС согласовали новые требования для военнообязанных украинцев, которые будут обращаться за этим статусом.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, пишет «Европейская правда».

23 апреля 2026, 19:03 Сколько украинских мужчин в Европе имеют статус временной защиты В 27 странах ЕС проживает около 1,04 млн украинских мужчин в возрасте от 18 до 64 лет. Данные по странам – на инфографике.

Согласно принятому решению, украинцы и дальше смогут пользоваться механизмом временной защиты до 4 марта 2028 года.

В то же время для военнообязанных граждан Украины, которые только будут прибывать в страны ЕС и еще не имеют этого статуса, вводят дополнительное условие. Они должны подтвердить, что не имеют нарушений требований украинского законодательства о воинском учете.

В частности, для этого могут потребоваться:

штамп о законном пересечении государственной границы Украины;

бумажные или электронные документы, подтверждающие право на отсрочку или иное исключение из мобилизации;

документы, удостоверяющие выполнение требований украинского законодательства о воинской обязанности.

В Совете ЕС подчеркнули, что новые правила не распространяются на украинцев, которые уже получили временную защиту. Они касаются только тех военнообязанных граждан, которые будут прибывать в страны Евросоюза после вступления в силу соответствующих изменений.

Напомним, ранее страны Европейского Союза согласовали продление временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2028 года. В то же время отныне ее будут предоставлять только тем, кто «выполняет свои воинские обязанности в Украине».

Также сообщалось, что Киев и Берлин создали совместную рабочую группу для поиска механизмов возвращения украинцев мобилизационного возраста, нелегально покинувших родину.

В то же время Дания отменила возможность получения временной защиты для украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, подлежащих военной службе. Похожую инициативу уже одобрили в Эстонии и Польше.

На этом фоне глава правительства Венгрии Петер Мадьяр выступил против соответствующей инициативы Еврокомиссии, заявив об отказе ограничивать временную защиту для мужчин из Украины.

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