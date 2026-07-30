Зеленский заявил, что россияне ударили по Радушному ракетой из КНДР

Во время ракетного удара по поселку Радушное вблизи Кривого Рога российские войска впервые за длительное время применили баллистическую ракету северокорейского производства.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к нации.
«По Радушному россияне применили впервые за долгое время ракету из Северной Кореи – таковы предварительные данные. Конечно, еще будут экспертизы, все будет проверяться, но на данный момент – это северокорейская баллистика», – сказал глава государства.
Президент выразил соболезнования родным и близким погибших, а также подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна представляет угрозу не только Украине, но и другим странам.
«Союз московских подонков с безумным режимом в Северной Корее ради ракет, ради северокорейского контингента здесь, в Европе, на наших границах, ради убийства наших украинских детей», – резюмировал глава государства.
Напомним, что враг в ночь на 30 июля нанес массированный удар по территории Украины. В результате ракетной атаки на пригород Кривого Рога погибли шесть человек, среди них 6-летняя девочка и мальчики в возрасте 11 и 17 лет. Еще двоих мальчиков 6 и 15 лет достали из-под завалов. В Кривом Роге объявили День траура.
А во Львове до 34 человек выросло количество пострадавших в результате ночной атаки российской федерации.
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