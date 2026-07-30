Один из крупнейших НПЗ в россии остановил работу после украинской атаки – Reuters

Рязанский нефтеперерабатывающий завод, входящий в пятерку крупнейших НПЗ россии, остановил переработку нефти после атаки беспилотников. Предполагается, что на восстановление работы предприятия может уйти ориентировочно две недели.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в нефтяной отрасли.

1 июля 2026, 16:38 Жесткий дефицит бензина в россии: в каких регионах действуют ограничения В результате украинских ударов по российским НПЗ во многих регионах наблюдается дефицит топлива на АЗС. В каких субъектах рф действуют средние и жесткие ограничения на продажу бензина – на инфографике «Слово и дело».

Работу предприятия приостановили в среду, 29 июля. По данным двух отраслевых источников издания, вынужденная пауза может затянуться примерно на две недели. Восстановление процессов после такой внеплановой остановки требует немало времени, ведь специалистам придется заново запускать установки первичной и вторичной переработки, настраивать технологический цикл и выводить качество продукции на должный уровень.

Компания «Роснефть», которой принадлежит предприятие, пока не прокомментировала информацию об остановке.

Несмотря на приостановку переработки, по состоянию на четверг завод продолжал выставлять на продажу бензин и дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

По данным отраслевых источников, в 2024 году Рязанский НПЗ переработал 13,1 млн тонн нефти, что составляет около 4,9% общего объема нефтепереработки в россии. За год предприятие выпустило 2,2 млн тонн бензина, 3,4 млн тонн дизельного топлива и 4,3 млн тонн мазута.

Это уже не первый случай остановки работы завода из-за атаки беспилотников. В мае этого года его инфраструктура также получила повреждения после удара дронов, из-за чего предприятие временно прекращало переработку.

Напомним, ранее стало известно, что после атаки беспилотников 25 июля Тюменский НПЗ компании «РИ-Инвест» полностью остановил переработку сырья и выпуск нефтепродуктов.

По оценкам СМИ, систематические удары украинских ДРОНов уже вывели из строя более 30% реальных и около 45% заявленных (номинальных) нефтеперерабатывающих мощностей рф.

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